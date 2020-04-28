7 توجيهات جديدة لـ”وزير الأوقاف” يجب الإنتهاء منهم خلال مرحلة غلق المساجد

أعلنت وزارة الأوقاف، البدء في تنفيذ عددًا من الإجراءات داخل المساجد، نافية استعدادات فتح المساجد أمام المصلين الجمعة المقبلة، مؤكدة أن ذلك القرار لا يتعلق بإعادة فتح المساجد أمام المصلين خلال شهر رمضان الكريم، وترصدالنقاط التالية أبرز توجيهات وزير الأوقاف المقرر إتمامها خلال مرحلة غلق المساجد في الفترة الحالية:

– استبدال قطع المياه بأخرى موفرة من أجل ترشيد استهلاك المياه في المساجد.

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– الموافقة على تخصيص 100 مليون جنيه لإعادة الصيانة والفرش داخل المساجد.

– الانتهاء من تجهيز وإعداد 300 ألف متر سجاد من أجل تغيير فرش أكبر عدد ممكن من المساجد.

– الانتهاء من المرحلة الأولى بشأن تطوير المنظومة الخاصة بالصوتيات داخل المساجد الكبرى.

– استمرار النظافة والتعقيم للمساجد بشكل دوري ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار الوباء.

– الانتهاء من تصميم خطة كاملة وشاملة بهدف تطهير وتعقيم المساجد دوريا فور انتهاء مرحلة الغلق.

– تكليف المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بشأن سرعة استكمال مشروع كبائن التعقيم بهدف الاستفادة العظمى منها داخل المساجد الكبرى.