6 خطوات للحصول على أكواد الامتحانات الثانوية

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الرابط الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن أكواد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، على أن تتاح امتحانات الصف الأول الثانوي، الأربعاء المقبل، الموافق 29 أبريل الجاري، فيما من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي، الخميس الموافق 30 أبريل.

وإليكم خطوات الحصول على أكواد الاختبارات الإلكترونية، من أجل التمكن من دخول الامتحانات:

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– على الطلاب أن يتم الدخول عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/

– على الطالب أن يحدد الصف الدراسي المقيد فيه.

– يتم إدخال كود imel (الذي يجده الطالب مسجلًا في أيقونة إعدادات الجهاز اللوحي على التابلت).

– يجب إدخال كود الطالب (الذي يمكن الحصول عليه عبر الرابط التالي: https://studea.emis.gov.eg)

– على الطالب تسجيل الدخول.

– من المقرر أن تظهر قائمة تضم كودا لكل مادة.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، علق على حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إلغاء امتحانات الثانوية العامة، ومطالب العديد من الطلاب وأولياء الأمور بإلغاء امتحانات الثانوية العامة خلال الترم الثاني من العام الدراسي الراهن 2019/ 2020 واستبدالها باختبارات القدرات.

وأعلن وزير التربية والتعليم، خلال تصريحات رسمية له عبر العديد من جروبات التعليم، “لن يكون هناك امتحان قدرات لطلاب الثانوية العامة خلال الترم الثاني من العام الدراسي الراهن 2019/ 2020، لأنه ببساطة يحتاج لأكثر من عام من أجل إعداده، وهذا شأن التعليم العالي”.

وشدد الدكتور طارق شوقي، في حالة عدم مشاركة أي طالب من طلاب الثانوية العامة في الامتحانات المقرر عقدها خلال الترم الثاني للعام الدراسي الراهن 2019/ 2020 سوف يعيد الطالب السنة الدراسية، ولن يلتحق بأي جامعة.

جدير بالذكر أن الدولة قد اتخذت قرار تعليق الدراسة خلال الترم الثاني من العام الدراسي الراهن 2019/ 2020 في ظل إجراءات الدولة الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وأكد الوزارة على أن الطلاب من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي سوف يقومون بعمل مشروع بحث لتخطي السنة الدراسية الراهنة وانتقال الطلاب إلى السنة الدراسية التالية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة كما هي دون أي تعديل على موعد عقدها خلال هذا العام 2019/ 2020 التي تقرر مسبقاً.