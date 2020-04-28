وزير القوى العاملة يوضح موقف “البريد” من صرف منحة الـ500 جنيه

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن إجمالي أعداد المستفيدين من منحة العمالة “غير المنتظمة” المتضررة من انتشار وباء الفيروس الصيني المستجد، بلغت نحو 2.5 مليون عامل، مشيرا إلى أنه قد تم صرف الدفعة الأولى البالغ قيمتها 500 جنيه لكل عامل والمقرر أن تستمر حتى 10 مايو المقبل، تجنبا للتزاحم على أماكن الصرف وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف الوزير، في بيان عنه، أن عملية الصرف للدفعة الأولى بدأت خلال الفترة من 13 وحتى 16 أبريل الجاري، ومن المقرر أن يستكمل الصرف اعتبارا من الأحد الماضي الموافق 26 أبريل الجاري ويستمر حتى 10 مايو المقبل، وذلك في كافة فروع البنك الزراعي المصري في جميع المحافظات.

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وأوضح وزير القوى العاملة، أنه بخصوص الصرف من خلال مكاتب هيئة البريد فمن المقرر أن يتوقف خلال الفترة من 1 وحتى 5 من شهر مايو المقبل، على أن يعود الصرف خلالها مرة أخرر في من 6 مايو وحتى 10 من نفس الشهر.

وشدد سعفان، على أن كل مستحق سوف تصل إليه رسالة نصية من رقم (2030) عبر رقم التليفون المحمول الشخصي المسجل قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف، وذلك من أجل تحديد موعد ومكان الصرف، وذلك منعا للتزاحم وحفاظا على سلامة جميع المواطنين.

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة، أعلنت عن بدء إجراءات صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيه للعمالة “غير المنتظمة” مساهمة في رفع العبء عن كاهلهم، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفي إطار خطة الدولة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك بعد إعلان محمد سعفان وزير القوى العاملة، تسجيل 130 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة والذي بدأ منذ الخميس الماضي، وحتى الآن.

وأكد الوزير، على صرف مديرية القوى العاملة في البحيرة، 28 ألفا و792 جنيها منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة.

وطالبت الوزارة، العمالة غير المنتظمة، بضرورة بالإسراع في تسجيل أنفسهم باعتبار أن ذلك هو الأساس لصرف المنحة الاستثنائية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg ، مكدة على عدم قبولها طلبات باليد من المواطنين، وإنما يتعين على الراغبين تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني.

وفي السياق ذاته، قال مجلس الوزراء، إن هناك حسابا خاصا لمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق “تحيا مصر” يتلقى كل المساهمات والتبرعات.

وأضاف المجلس، أن من يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصرى، بكل البنوك المصرية، سويفت كود: CBEGEGCXXXX، موضحا أن اسم الحساب: صندوق تحيا مصر 037037 – مواجهة الكوارث والأزمات.

وأعلن محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، طرق التبرع للصندوق، موضحا أن أي مواطن يستطيع التبرع لصالح الصندوق من خلال البطاقة الائتمانية الخاصة به، من خلال الموقع الرسمي لتحيا مصر، أو من خلال طلب إرسال مندوب له.

واستكمالا لدعم العمالة غير المنتظمة، قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف تخصيص 50 مليون جنيه من باب البر للمتضررين من آثار فيروس كورونا، ولا سيما من فقدوا فرصة عملهم من العمالة غير المنتظمة من عمال اليومية ومن في حكمهم من العاملين بالمجالات التي تأثرت بالظروف الحالية، وسيتم ذلك من خلال التنسيق مع مجلس الوزراء.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف وحرصها الشديد على الإسهام فى خدمة المجتمع وبخاصة الأسر الأولى بالرعاية، ولاسيما فى أوقات الشدائد والأزمات.