“الداخلية” تكشف موعد تجديد رخص جميع المركبات

أعلنت وزارة الداخلية، عن تحديد موعد بدء العمل على تجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات في وحدات المرور على مستوى الجمهورية، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3 مايو المقبل.

وأهابت الوزارة، في بيان عنها، جميع المترددين على وحدات المرور بضرورة الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية والاحترازية، والتي أولها ارداء الكمامة كشرط أساسي للتواجد والتردد على وحدات المرور، إلى جانب أنه من المقرر الإعلان عن فتح العمل في جميع الخدمات للمواطنين في وحدات المرور.

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وأكدت الوزارة، استمرار تعليق استخراج رخص قيادة المركبات في جميع الوحدات المرورية والتي بدأ في 19 مارس الماضي، ضمن الإجراءات الوقائية التي فرضتها الحكومة في إطار تنفيذ خطتها لمكافحة انتشار الفيروس الصيني المستجد، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشارت “الداخلية”، إلى أنه يمكن للمواطنين الاكتفاء بسداد الضريبة على المركبات التي انتهت مدة صلاحية رخصتها وفقا للمواعيد المقررة قانونا على أن يكون ذلك من خلال منافذ الدفع الإلكتروني (فوري) أو من خلال أحد مكاتب البريد، مؤكدة استمرار تعليق الخدمة حتى إشعار آخر.

يُذكر أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية على مدار الأيام الماضية بناءً على تعليمات وزارة الصحة والسكان إضافة إلى توجيه من منظمة الصحة العالمية، من أجل محاولة الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتمثلت أبرز هذه الإجراءات في فرض حظر التجوال بصفة يومية حتى منتصف شهر أبريل القادم من العام الحالي 2020، علماً بأن فترة الحظر تبدأ من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، كما تضمنت الإجراءات أيضاً مد فترة تعليق الدراسة في المدارس والجامعات إضافة إلى مد تعليق النشاط الرياضي.

ومؤخرا وعد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ المزيد من القرارات التخفيفية بعدما خفض ساعات الحظر ليبدأ من 9 مساء بدلا من 8، إلى جانب السماح للمراكز التجارية بالعمل يومي الخميس والجمعة حتى الساعة الـ 5 مساء، واعدا بمزيد من الإجراءات التي تستهدف لإتاحة مجال للمواطنين للتحرك قبل موعد الإفطار وشراء احتياجاتهم، تمهيدا للتحرك بعد العيد في اتجاه إعادة الحياة تدريجيا.