رغم تزايد أعداد المصابين .. محافظة شمال سيناء خالية من كورونا حتى الآن !

ضربت محافظة شمال سيناء وجميع أهاليها المثل في الانضباط والالتزام بجميع الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية في الفترة الماضية، مما أسفر بالتالي عن كونها المحافظة الوحيدة في مصر حالياً التي لم يتم فيها الكشف عن إصابات تماماً بفيروس كورونا المستجد.

وكانت محافظة شمال سيناء تحتفظ بذلك الرقم القياسي في الآونة الأخيرة بالتساوي مع محافظة الوادي الجديد، إلا أن الأخيرة تغير فيها الوضع كثيراً خلال الفترة الماضية بعد تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل تم تسجيل حالتين وفاة أيضاً في المحافظة.

Advertisements

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان أن الالتزام الكبير من جانب أهالي محافظة شمال سيناء وإتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة مؤخراً، قد انعكس بشكل إيجابي على المحافظة من خلال عدم ظهور أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد فيها.

وأشار أيضاً إلى أن جميع المسؤولين في المحافظة يواصلون حتى الآن اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية المشددة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة المصرية، حتى تظل محافظة شمال سيناء خالية تماماً من أي حالات إصابة أو وفاة بسبب فيروس كورونا.

وشدد المصدر على أنه كانت هناك احتمالية تسجيل 3 حالات مصابة بفيروس كورونا في محافظة شمال سيناء بعد الاشتباه بهم نتيجة ظهور أعراض المرض عليهم، ولكن التحاليل التي أجروها قد جاءت نتيجتها سلبية وليس العكس مما جعل المحافظة مستمرة في الحفاظ على خلوها التام من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أيضاً أن تغير الوضع في محافظة الوادي الجديد يرجع بالدرجة الأولى إلى مستشفى الداخلة العام، حيث زاد جميع المصابين إضافة إلى الوفيات مقر المستشفى قبل ظهور أعراض المرض عليهم، وبالتالي تعرضوا جميعاً إلى الفيروس نتيجة إصابة إحدى الحالات التي نقلت العدوى بدورها إلى الجميع.

يُذكر أن مصر باتت على مشارف تسجيل 5 آلاف حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد مع العلم أن الأعداد باتت في تزايد مستمر منذ انطلاقة شهر رمضان الكريم الحالي.

إقرأ أيضاً: الصحة العالمية تؤكد قدرة الصيام على تقوية جهاز المناعة لدى الإنسان