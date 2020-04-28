عاجل .. مصر تتخطى 5 آلاف حالة مصابة بكورونا بعد تسجيل 260 إصابة جديدة اليوم

كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية، من خلال الإعلان عن أعداد المصابين إضافة إلى أعداد الوفيات وأيضاً أعداد المتعافين الجديدة.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في بيان رسمي اليوم، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية قد ارتفع ووصل إلى 1669 حالة.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك العدد يتضمن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في مصر والذي ارتفع بدوره ووصل إلى 1304 حالة، حيث شهد اليوم الثلاثاء تعافي 68 حالة جديدة وخرجوا جميعاً من مستشفيات العزل بسلام وعادوا إلى بيوتهم.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن اليوم الثلاثاء قد شهد تسجيل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبالتالي تخطى إجمالي عدد المصابين حاجز 5 آلاف إصابة حتى الآن من خلال وصوله تحديداً إلى 5042 حالة.

وأضاف أيضاً أن جميع المصابين بدون أي استثناء على الإطلاق يخضعون إلى الرعاية الطبية الكاملة في مستشفيات العزل دون تحمل أي تكاليف أو أعباء مالية تماماً، وذلك بناءً على التوجيهات والتعليمات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية منذ تفشي ذلك المرض الخطير.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن اليوم الثلاثاء قد شهد تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا وجميعهم من المصريين، وعلى إثر ذلك ارتفع إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 359 حالة، علماً بأن نسبة 30% من هذه الحالات تتوفى قبل الوصول إلى مستشفيات العزل، بسبب معاناتها إما من أمراض مزمنة خطيرة أو تأخر حالتها الصحية.

وفي ختام البيان، شدد أيضاً على أن جميع العاملين في وزارة الصحة والسكان إضافة إلى القطاع الصحي في مصر يعملون جاهداً على مكافحة فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مؤكداً في الوقت ذاته عدم اكتشاف أي حالات جديدة سوى الحالات التي أعلنت عنها الوزارة.

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