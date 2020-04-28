الرئيس السيسي يطالب الحكومة بتوفير كافة المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل

شهد اليوم الثلاثاء اجتماعاً في غاية الأهمية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وبين بعض مديري مستشفيات العزل على مستوى جميع محافظات الجمهورية عبر تقنية الفيديو، من أجل مناقشة آخر تطورات واحتياجات هذه المستشفيات في المرحلة الحالية من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد بأعلى كفاءة ممكنة.

وشمل اجتماع اليوم مديري مستشفيات العزل المتمثلة في كلاً من: مستشفى أبو خليفة / مستشفى العجوزة / مستشفى 15 مايو / مستشفى الشيخ زايد آل نهيان / مستشفى عين شمس التخصصي في العبور / مستشفى إسنا التخصصي.

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وشهد الاجتماع أيضاً حضور كلاً من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إضافة إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأيضاً الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس جمهورية مصر العربية لشؤون الصحة والرقابة.

ومن جانبه، أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي حرص في بداية الاجتماع على تقديم شكره وتقديره واعتزازه إلى كافة العاملين في مستشفيات العزل، نظراً إلى المجهودات الاستثنائية المبذولة من طرف جميع الطواقم الطبية من أجل مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد الحالية.

وأشار أيضاً إلى أن فخامة الرئيس طالب الحكومة المصرية بضرورة توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة التي تحتاجها مستشفيات العزل أو تواجه عجز فيها في المرحلة الحالية، حتى تكون هذه المستشفيات قادرة على استقبال جميع مصابي فيروس كورونا لحين نهاية هذه الأزمة.

وشدد السفير بسام راضي على أن الرئيس السيسي طالب أيضاً بضرورة تطبيق جميع بروتوكولات العلاج الحديثة، إضافة إلى توفير أكبر قدر ممكن من القوى البشرية للعمل في مستشفيات العزل في المرحلة القادمة.

وأضاف أيضاً أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب بضرورة تصحيح كافة المفاهيم الخاطئة التي يتم نشرها للمواطنين بشأن فيروس كورونا، نظراً لأن هذه المفاهيم الخاطئة من الممكن أن تدفع بعض المواطنين إلى تجنب إجراء الفحوصات الطبية الخاصة بالكشف عن الفيروس وبالتالي احتمالية زيادة أعداد المصابين بهذه الطريقة.

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