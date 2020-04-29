الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الاربعاء ودرجات الحرارة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء على مستوى جميع محافظات الجمهورية، إضافة إلى حركة الرياح ومدى تأثيرها على الملاحة البحرية سواء في البحر الأحمر أو حتى في البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الأربعاء سوف يكون معتدل نهاراً في العديد من مناطق الجمهورية مثل القاهرة الكبرى إضافة إلى السواحل الشمالية الشرقية والغربية وأيضاً الوجه البحري وأخيراً وسط سيناء.

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وأشارت أيضاً إلى أن الطقس سوف يكون شديد البرودة في الليل على جميع هذه المناطق السابقة، على أن تكون هناك شبورة مائية كثيفة في صباح يوم غداً الأربعاء التي سيكون لها بدورها تأثير سلبي على الرؤية الأفقية في الطرقات السريعة.

وشددت الأرصاد الجوية على أن مناطق جنوب سيناء إضافة إلى سلاسل جبال البحر الأحمر سوف يكون فيها الطقس غداً مائل إلى الحرارة نوعاً ما في النهار، على أن يكون لطيف ومعتدل في الليل، أما حركة الرياح فمن المرجح أن تكون نشطة ومثيرة للرمال والأتربة مما يعني بالتالي تأثر حركة الملاحة البحرية بدون أدنى شك.

وأضافت أيضاً أن منطقة جنوب الصعيد سوف يكون الطقس فيها حاراً في النهار على أن يكون لطيفاً في الليل مع وجود الرياح النشطة المثيرة للرمال والأتربة، بينما منطقة شمال الصعيد سوف يكون الطقس فيها معتدلاً في النهار على أن يكون بارداً في الليل مع وجود الرياح النشطة المثيرة للرمال والأتربة أيضاً.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أمواج البحر الأحمر سوف تكون مضطربة للغاية بسبب حركة الرياح الشمالية الغربية، على أن يصل ارتفاعها تقريباً إلى 3 متر كحد أقصى، بينما ستكون أمواج البحر الأبيض المتوسط خفيفة مصاحبة لرياح سطحية شمالية غربية، على أن يصل ارتفاعها تقريباً إلى متر ونصف كحد أقصى.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 27

شبين الكوم 16 27

طنطا 15 25

دمنهور 15 24

الإسكندرية 15 23

بلطيم 16 22

مطروح 15 21

السلوم 14 23

سيوة 13 26

بورسعيد 16 21

دمياط 15 21

الزقازيق 15 26

الإسماعيلية 15 27

السويس 16 28

العريش 15 22

رفح 14 22

رأس سدر 15 26

نخل 10 25

نويبع 21 27

طابا 17 25

كاترين 10 22

الطور 19 25

شرم الشيخ 21 30

الغردقة 20 30

مرسى علم 20 31

الفيوم 16 28

بنى سويف 17 28

المنيا 17 29

أسيوط 18 29

سوهاج 18 30

قنا 19 32

الأقصر 20 33

أسوان 21 34

أبو سمبل 22 33

الوادي الجديد 22 33

شلاتين 21 32

أبو رماد 21 31

حلايب 22 29

رأس حدربة 22 29

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