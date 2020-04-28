مستشفى جامعة المنصورة تعلن غلق مبنى الباطنة بسبب اكتشاف حالات مصابة بكورونا

أعلنت جامعة المنصورة بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن غلق مبنى الباطنة في المستشفى الجامعي التابعة لها، بسبب اكتشاف بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد فيه خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكدت جامعة المنصورة في بيان رسمي اليوم أن مبنى الباطنة بجميع أقسامه سوف يتم إغلاقه حتى إشعار آخر، بعدما تم اكتشاف إصابة إحدى المريضات التي زارت قسم الأعصاب في يوم 22 أبريل الماضي بفيروس كورونا المستجد.

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وأشارت أيضاً إلى أن الطاقم الطبي العامل في قسم الأعصاب لاحظ ارتفاع درجة حرارة المريضة بشكل غير اعتيادي، وبالتالي تم الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد على الفور في ظل كون ارتفاع درجة الحرارة أحد أبرز أعراض ذلك المرض الخطير.

وشددت جامعة المنصورة في البيان على أنه تم إجراء كافة تحاليل الكشف عن فيروس كورونا لهذه المريضة، وبعد مرور عدة أيام ظهرت نتائج التحاليل إيجابية مما يعني تأكد إصابة المريضة بالفيروس القاتل، لذا تم نقلها مباشرة إلى مستشفى العزل من أجل تلقي الرعاية الطبية اللازمة قبل فوات الأوان.

وأضافت أيضاً أن فريق مكافحة فيروس كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان قام بدوره بإجراء التحاليل اللازمة لجميع المخالطين لهذه المريضة، حيث جاءت تحاليل معظم المخالطين إيجابية وتم نقلهم جميعاً إلى مستشفيات العزل.

وأوضحت جامعة المنصورة في البيان أن الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة قرر على إثر هذه الأحداث المتسارعة إغلاق مبنى الباطنة وجميع الأقسام المتواجدة فيه بدون أي استثناء على الإطلاق، وذلك كإجراء وقائي يهدف إلى محاولة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل أكبر في محافظة المنصورة.

وشددت أيضاً على أنه تم عزل جميع العاملين إضافة إلى الأطباء والممرضين في مبنى الباطنة وفرض عليهم بالكامل الحجر الصحي الإجباري، وذلك لحين التأكد من سلامتهم وعدم انتقال عدوى فيروس كورونا إليهم، على أن يتم توفير أماكن جديدة وبديلة من أجل استقبال جميع المرضى الذين كانوا يترددون على الأقسام الخاصة بمستشفى الباطنة حتى يتم استمرار تقديم الخدمات الطبية لهم.

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