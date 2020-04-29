كامل الوزير: “تنازلنا عن رسوم نقل العائدين من السعودية.. والحكومة استجابت سريعا”

أكد كامل الوزير وزير النقل، على التنسيق الكامل عالي المستوى وسط أعضاء الحكومة المصرية والمحافظين خلال تنفيذ كافة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما ساهم في إعادة 150 مصريًا عالقًا في السعودية من ميناء ضبا وحتى سفاجا.

وأضاف الوزير، عبر مداخلة هاتفية في برنامج “على مسؤوليتي”، المقدم على قناة صدى البلد، أمس، أن الحكومة لم نتظر حدوث أي استغاثات من العالقين أو نداء، قائلا: “أولادنا توجهوا على الفور لميناء ضبا في المملكة العربية السعودية وتواصلوا مع مكتب شركة القاهرة للعبارات، الذي تواصل بدوره مع رئيس الوزراء وعلى الفور صدق سيادته على قرار إعادة العالقين في نفس اللحظة”.

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وأوضح أنه على الفور رغم توقف حركة الملاحة.. تواصلت معي النائبة غادة عجمي وأرسلت لي جدول في 151 مصري عالق في ميناء ضبا .. وعلى الفور لدينا توجيهات بتصديق دائم من الرئيس عبدالفتاح السيسي تواصلت مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والتنمية المحلية عبر الفيديو كونفرنس وعلى الفور تم تنفيذ عودة المصريين واصطحب المصريين على العبارة أطقم طبية وبدأنا في إجراءات العزل على الفور”.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع وزيري الصحة والسكان والتنمية المحلية بشأن تنظيم إجراءات العزل الصحي للعائدين من السعودية، موضحا أن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حفني، تعاون بشكل كبير خلال توفير إقامة بخدمة عالية ورعاية جيدة للعائدين، كما أنه تم التنازل عن كافة رسوم العائدين في ميناء سفاجا إلى جانب أنه سوف يتم توفير أتوبيسات سوبر جيت لتوصيل كافة العائدين بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الـ14 يومًا ومنه لمحافظاتهم، قائلا: “دول ولادنا والأتوبيسات دي ملك للشعب”.