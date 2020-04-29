محافظ البحر الأحمر: تكفلنا بكل مصروفات الحجر الصحي للعائدين من السعودية

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، التنازل عن كافة الرسوم بشأن عودة المصريين العائدين من ميناء ضبا في السعودية إلى مصر واستقبالهم في ميناء سفاجا وتوفير أماكن للحجر الصحي بإقامة كامة على نفقة محافظة البحر الأحمر، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار حنفي، عبر مداخلة هاتفية في برنامج “على مسؤوليتي”، المقدم خلال قناة “صدى البلد”، أمس، إلى أن عودة المصريين من السعودية وعددهم 150 فردًا، واجب عليه وشرف كبير له، معربا عن سعادته الشخصية لتواجده في استقبالهم.

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وأضاف أنه يتابع عودة العالقين مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرا إلى أن العائدين سوف يقيموا في سكن طالبات كلية التربية داخل غرف منفردة، مشيرا غلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين المكان، خلال فترة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، إلى جانب أنه من المقرر إيصالهم لمنازلهم بعد انتهاء فترة الحجر الصحي بالتنسيق مع الفريق كامل الوزير وزير النقل، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان كامل الوزير وزير النقل، أكد على التنسيق الكامل عالي المستوى وسط أعضاء الحكومة المصرية والمحافظين خلال تنفيذ كافة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما ساهم في إعادة 150 مصريًا عالقًا في السعودية من ميناء ضبا وحتى سفاجا.

وأضاف الوزير، عبر مداخلة هاتفية في برنامج “على مسؤوليتي”، المقدم على قناة صدى البلد، أمس، أن الحكومة لم نتظر حدوث أي استغاثات من العالقين أو نداء، قائلا: “أولادنا توجهوا على الفور لميناء ضبا في المملكة العربية السعودية وتواصلوا مع مكتب شركة القاهرة للعبارات، الذي تواصل بدوره مع رئيس الوزراء وعلى الفور صدق سيادته على قرار إعادة العالقين في نفس اللحظة”.

وأوضح أنه على الفور رغم توقف حركة الملاحة.. تواصلت معي النائبة غادة عجمي وأرسلت لي جدول في 151 مصري عالق في ميناء ضبا .. وعلى الفور لدينا توجيهات بتصديق دائم من الرئيس عبدالفتاح السيسي تواصلت مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والتنمية المحلية عبر الفيديو كونفرنس وعلى الفور تم تنفيذ عودة المصريين واصطحب المصريين على العبارة أطقم طبية وبدأنا في إجراءات العزل على الفور”.