“الأوقاف” يعلن إطلاق أول كابينه تعقيم بنجاح

أعلن الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، نجاح إنتاج أول كابينة تعقيم من إنتاج المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف التي يرأسها المهندس شريف أحمد مصطفى، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بخدمة المجتمع وإسهامه في مواجهة الفيروس الصيني المستجد.

وكانت المجموعة، دشنت الخط الأول لإنتاجها بطاقة تقدر بنحو 100 وحدة شهريًا، إلى جانب أنها افتتحت خط إنتاج لقناع الوجه الواقي المطور بطاقة إنتاجية 1500 قناعا يوميًا وذلك بمواصفات عالية الجودة سواء في إنتاج القناع أو إنتاج كبائن التعقيم بجانب أن نسبة مبيعات إنتاجها من القناع قد بلغت نحو 100% من الإنتاج.​

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وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت بصفة رسمية مطلع الشهر الجاري، عن إتاحة درع واقي للوجه لكافة مواطني الشعب المصري بأسعار تبدأ من 50 جنيهاً فقط لا غير لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد، حيث تم تصنيع وتطوير ذلك الدرع في الورش الإنتاجية التابعة للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

وأكدت وزارة الأوقاف أن الدرع الواقي للوجه المخصص لحماية المواطنين من فيروس كورونا بات متوفراً بكثرة في منافذ البيع التابعة للمجموعة الوطنية لوزارة الأوقاف على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأشارت أيضاً إلى أن الهدف الرئيسي من وراء إنتاج ذلك الدرع الواقي للوجه هو تقليل فرصة إصابة المواطنين بفيروس كورونا المستجد، حيث يمنع ذلك الدرع الرزاز الناتج عن العطس أو السعال من الانتقال إلى أي إنسان آخر، كما يمنع الإنسان أيضاً من وضع يديه على الوجه بشكل مباشر.