الأحد المقبل.. “الإسكان” تنشر شروط شقق دار مصر في 5 مدن

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عن شروط حجز شقق دار مصر في 5 مدن جديدة وهي 15 مايو ومدينة السادات ومدينة العاشر من رمضان ومدينة بدر ومدينة برج العرب الجديدة، وذلك بدء من يوم الأحد المقبل الموافق 3 مايو 2020.

وأوضحت الوزارة، في بيان عنها، أن الطرح الجديد من دار مصر 1061 شقة كاملة التشطيبات، والمحجز مفتوح للدورين (الأرضي- الأخير) فقط، جاء ذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن طرح شقق مشروع جنة للإسكان الفاخر في 6 مدن جديدة.

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وذكرت الوزارة، أن شروط حجز شقق “دار مصر” أن يسدد مبلغ 50 ألف جنيه جدية الحجز، و500 جنيه مصروفات إدارية في كافة فروع بنك التعمير والإسكان، ويتم التقديم عن طريق إيصال السداد على الموقع الإليكتروني المخصص لذلك www.hbd–reservation.com، كما يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني “online”.

وأعلنت الوزارة أن أسعار الشقق في الـ5 مدن:

– مدينة العاشر من رمضان

وصل سعر المتر 5350 جنيهًا، وحققت قيمة الشقة الـ130 مترًا نحو 695 ألف جنيه، والشقة الـ115 مترًا بـ615 ألف جنيه.

– مدينة بدر

بلغ سعر المتر 5900 جنيه، وحققت الشقة الـ130 مترًا نحو 767 ألف جنيه، والشقة الـ140 متر وبلغ سعرها لـ826 ألفا.

– مدينة السادات

وصل سعر المتر إلى 5075 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ115 متر 583 ألف، والشقة الـ130 مترًا بـ659 ألف جنيه.

– مدينة 15 مايو

بلغ سعر المتر 5545 جنيهًا، و سجلت الشقة الـ130 مترًا بـ831 ألف جنيه.

– مدينة برج العرب الجديدة

وصل سعر المتر 5030 جنيهًا؛ وسجل سعر الشقة الـ115 مترا نحو 578 ألف جنيه، والشقة الـ130 مترًا بـ653 ألف جنيه.

وأوضحت أنه من المقرر أن يكون نظام السداد كالآتي:

– دفع 50 ألف مقدم حجز، وفي حالة حجز الوحدة يستكمل سداد جدية الحجز لـ10% من إجمالي ثمن الوحدة، إلى جانب 1.5 مصاريف إدارية ومجلس أمناء، وذلك خلال شهرين من انتهاء الحجز.

– تسديد دفعات ربع سنوية يقيمة 10 آلاف جنيه حتى استلام الوحدة على أن يتم سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.

– سداد 15% من ثمن الوحدة عند الاستلام، على أن يكون باقي سعر الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد أو 5 أو 7 سنوات لكن بفائدة.

– في حالة سداد باقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ الحجز يتم خصم 8% من القيمة الإجمالية للوحدة.