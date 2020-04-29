“الضرائب” تصدر تعليمات بشأن تقسيط ضريبة الدخل في إقرار 2019

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عدة إرشادات وتعليمات بخصوص تقسيط ضريبة الدخل المقررة عن إقرار عام 2019 على الشركات العاملة في القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات انتشار الفيروس الصيني المستجد.

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، في بيان عنه، إنه من المقرر أن تقسط ضريبة الدخل للشركات العاملة في تلك القطاعات خلال سداد 20% من الضريبة المقررة خلال شهر أبريل الجاري، و30% منها خلال مايو المقبل، على أن يتم تسديد باقي المستحقات بنسبة 50% قبل شهر يونيو المقبل، على أن يكون التقسيط دون فوائد أو غرامات تأخير.

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وأضاف عبد القادر، أن تلك القطاعات تشمل وفقا لتعليمات المصلحة رقم 47 لسنة 2020 وملحقها، كلا من قطاع الطيران، وقطاع السياحة والآثار بما يضم المطاعم والمقاهي، وقطاع الفنادق الذي يضم المنشآت السياحية والفندقية، وقطاع الصحافة والإعلام وذلك بسبب الأثر السلبي عليهم في أهم مواردهم المالية وهي حصيلة الإعلانات والتسويق.

وأوضح أن بخصوص القطاعات الصناعية وبشكل خاص الشركات التي تعمل في مجال التصدير)، وذلك باستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية أو المنظفات، وقطاع النقل والمواصلات وموزعي السيارات، وقطاع المستشفيات، وقطاع المقاولات.

وأضاف أن بخصوص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستثنى من القرار الشركات المرخص لها بشأن إنشاء وتشغيل وإدارة الشبكة العامة لخدمات الاتصالات والإنترنت سواء أرضي أو موبايل، وأيضا قطاع الرياضة ويتضمن الشركات العاملة في القطاع الرياضي والخدمات الرياضية.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن تلك التعليمات جاءت في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة مساندة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية الأكثر تضررا من تداعيات أزمة انتشار الفيروس الصيني المستجد، وضرورة تقديم كافة التيسيرات الممكنة.

جدير بالذكر أن البرلمان صدق على قرار تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها على أن يكون ذلك لفترة لا تجاوز 3 أشهر وتكون قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، دون أن يترتب عليها أي مقابل من تأخير أو ضريبة إضافية حسب الأحوال، وذلك ضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارىء الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.