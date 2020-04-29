رئيس الوزراء يكشف إجراءات التعايش مع فيروس كورونا ويعلن توجيهاً جديداً للوزراء

حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري على الكشف اليوم الأربعاء عن الإجراءات الوقائية اللازمة المقرر اتخاذها في المرحلة القادمة من أجل التعايش مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية الذي تم عقده اليوم عبر تقنية الفيديو.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في بيان رسمي عقب نهاية الاجتماع مباشرة أن الجميع داخل قد اتفقوا على تطبيق عدد من الإجراءات الوقائية حتى يتم التعايش مع فيروس كورونا في المرحلة القادمة، نظراً لأن موعد القضاء على ذلك المرض لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه الإجراءات الوقائية قد تم إعدادها بواسطة المجموعة الطبية الأعضاء في اللجنة العليا المتخصصة في إدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تتكون من: وزيرة الصحة والسكان / وزير التعليم العالي والبحث العلمي / مستشار رئيس جمهورية مصر العربية لشؤون الصحة والوقاية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي في البيان على أن هذه الإجراءات الوقائية سوف يتم تطبيقها على الجميع داخل الدولة المصرية، وذلك سواء فيما يتعلق بالجهات والمصالح الحكومية إضافة إلى القطاع الخاص أو حتى المواطنين جميعاً.

وأضاف أيضاً أن ذلك يأتي تزامناً مع إعلان مجلس الوزراء عن عودة بعض الخدمات التي يتم تقديمها إلى المواطنين بشكل تدريجي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يجب على الجميع التعايش مع هذه الإجراءات الوقائية والالتزام بها من أجل ضمان عودة الحياة لحين نهاية أزمة فيروس كورونا المستجد بصفة نهائية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي في البيان أنه قام بتوجيه عدد من الوزراء من أجل استغلال هذه الفرصة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال تحويل جميع الخدمات التي يعتمد عليها المواطنون في المصالح الحكومية إلى النظام الإلكتروني، على أن يستمر الاعتماد على ذلك النظام حتى بعد نهاية هذه الأزمة الحالية.

وفي ختام البيان، شدد أيضاً على أن الهدف الرئيسي من وراء تحويل هذه الخدمات إلى النظام الإلكتروني هو تخفيف العبء على المصالح الحكومية إضافة إلى تقليل الزحام ومنع الاختلاط تماماً مع الموظفين.

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