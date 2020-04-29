الصحة تعلن رسمياً اكتشاف 226 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 21 حالة اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الأربعاء عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعدما تم تسجيل 226 إصابة جديدة إضافة إلى وفاة 21 حالة أخرى.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن أعداد المصابين بفيروس كورونا قد ارتفعت إلى 5268 حالة بعد تسجيل 226 إصابة جديدة اليوم.

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وأشار أيضاً إلى أن إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا في مصر قد ارتفع إلى 380 حالة، وذلك بعدما تم تسجيل 21 وفاة جديدة اليوم الأربعاء.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن اليوم قد شهد خروج 31 حالة من مستشفيات العزل بعدما تعافوا بشكل كامل من المرض، ليرتفع بالتالي إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى 1335 حالة.

وأضاف أيضاً أن إجمالي عدد الحالات التي تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية قد ارتفع إلى 1712 حالة من ضمنها 1335 حالة تعافت بشكل كامل من الفيروس القاتل.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن جميع المصابين يخضعون إلى الرعاية الصحية الشاملة في مستشفيات العزل، وذلك بناءً على تعليمات منظمة الصحة العالمية التي أقرتها منذ تفشي ذلك المرض في الأشهر الماضية حول العالم بأكمله.

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