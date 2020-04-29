القوى العاملة تؤكد عدم قدرة البريد على تحمل صرف المعاشات ومنحة العمالة غير المنتظمة معاً

حرص مصدر مسؤول في وزارة القوى العاملة على الكشف عن السبب الرئيسي وراء توقف عملية صرف منحة العمالة غير المنتظمة من مختلف مكاتب البريد المصري حتى يوم 11 مايو المقبل، وذلك من أجل الإجابة عن التساؤلات الكثيرة من جانب المواطنين طيلة الأيام القليلة الماضية.

وأكد المصدر أن توقف صرف منحة ال500 جنيه للعمالة غير المنتظمة يعتبر توقفاً مؤقتاً فقط لا غير، نظراً لأن عملية صرف معاشات شهر مايو سوف تنطلق بدورها بداية من مطلع شهر مايو حتى اليوم العاشر من نفس الشهر.

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وأشار أيضاً إلى أن عدد مستحقي المعاشات في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية يبلغ عددهم 3 مليون مواطن، لذا لن تكون مكاتب البريد المصري قادرة على تحمل عملية الصرف للجهتين سوياً في نفس الأيام.

وشدد المصدر على أن صرف المعاشات في نفس توقيت صرف منحة العمالة غير المنتظمة يعني بالتالي حدوث حالات تكدس وزحام لا مثيل لها على الإطلاق أمام جميع مكاتب البريد بدون أي استثناء على الإطلاق.

وأضاف أيضاً أن ذلك التكدس والزحام والاختلاط بين الناس قد يؤدي مباشرة إلى تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، مما يحتم بالتالي تقسيم عملية الصرف على عدة أيام حفاظاً على سلامة المواطنين جميعاً من ذلك المرض الخطير.

وأوضح المصدر أن عملية صرف المعاشات سوف تستمر حتى يوم 10 مايو، على أن تكشف وزارة التضامن الاجتماعي عن مواعيد الصرف المقررة لكل فئة مثلما حدث تماماً في مطلع شهر أبريل الماضي حتى تكون عملية الصرف منظمة للغاية.

وشدد أيضاً على أن عملية صرف منحة العمالة غير المنتظمة سوف يتم استئنافها من جديد انطلاقاً من يوم 11 مايو القادم حتى يوم 14 من الشهر نفسه من كافة مكاتب البريد المصري على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

يُذكر أن منحة ال500 جنيه التي تصرفها وزارة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة تأتي بناءً على توصية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لدعم هذه الفئة المتضررة من انتشار المرض.

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