“مصر للطيران” تقرر فتح باب الحجز لـ128 رحلة بدء من 16 مايو المقبل

أكد مصدر مطلع في شركة مصر للطيران، أن الشركة قررت فتح باب الحجز للرحلات بشكل مبدئي تحسبا لعودة حركة الطيران مرة أخرى بدء من يوم 16 مايو المقبل، موضحا أن الشركة تدرس إقلاع 128 رحلة من مطار القاهرة إلى معظم عواصم المدن العربية والعالمية، إلى جانب عدد من الرحلات الداخلية بدء من الدقيقة الأولى ليوم 16 مايو المقبل، طبقا لجدول التشغيل.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن تقلع كافة الرحلات وفقا لقرارات الإدارة المصرية بإعادة عمل الرحلات مرة أخرى، وأيضا دولة الوصول وموافقتها على السماح للرحلات بالهبوط أم لا، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة، سوف تشهد صدور قرارات هامة بشأن الحظر، وبناء عليه سوف يتم اتخاذ قرار احتمالية عودة حركة الطيران مرة أخرى من عدمه، إلى جانب إلغاء الحجوزات أو إقامة رحلات وإبلاغ مرة أخرى للعملاء بكافة التطورات التي سوف تتخذها الإدارة.

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وأكد أنه حتى الآن لا يوجد أي قرار بعودة التشغيل سواء في مصر أو دول العالم، إلى جانب وجود عدد من التحفظات بشأن قيام الرحلات من القاهرة إلى دول أخرى والعكس، وهو أمرا يعود للأجهزة الحكومية والحالة الصحية فيها وفقا لما تقرره وزارات الصحة بشأن خطة مكافحة الفيروس التاجي في تلك الدول، وبالنسبة لمصر فالقرار عائد للحكومة وفقا لتوجيهات وزارة الصحة المصرية.

وأوضح أن حجز الرحلات ليس تأكيدا على قيام الرحلة وعودتها مرة أخرى ولا يزال القرار قيد الدراسة ولم تقره الحكومة المصرية، ولا يزال جاري العمل بالتنسيق مع المنظمات والمؤسسات المختلفة بشأن تقييم الموقف، مضيفا أن إلغاء الرحلات مرة أخرى أو ترحيلها لموعد آخر سوف يكون بدون غرامة على الركاب.

يُذكر أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية على مدار الأيام الماضية بناءً على تعليمات وزارة الصحة والسكان إضافة إلى توجيه من منظمة الصحة العالمية، من أجل محاولة الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتمثلت أبرز هذه الإجراءات في فرض حظر التجوال بصفة يومية حتى منتصف شهر أبريل القادم من العام الحالي 2020، علماً بأن فترة الحظر تبدأ من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، كما تضمنت الإجراءات أيضاً مد فترة تعليق الدراسة في المدارس والجامعات إضافة إلى مد تعليق النشاط الرياضي.

ومؤخرا وعد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ المزيد من القرارات التخفيفية بعدما خفض ساعات الحظر ليبدأ من 9 مساء بدلا من 8، إلى جانب السماح للمراكز التجارية بالعمل يومي الخميس والجمعة حتى الساعة الـ 5 مساء، واعدا بمزيد من الإجراءات التي تستهدف لإتاحة مجال للمواطنين للتحرك قبل موعد الإفطار وشراء احتياجاتهم، تمهيدا للتحرك بعد العيد في اتجاه إعادة الحياة تدريجيا.