“التضامن” تعدل خطة مواعيد صرف معاشات شهر مايو

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تعديل الخطة الخاصة بشأن مواعيد صرف معاشات شهر مايو، وذلك بناء على الموعد الرسمي لعيد العمال الموافق الجمعة 1 مايو، جاء ذلك بعدما قررت الحكومة اعتبار السبت إجازة بدلا من الجمعة.

وأوضحت الوزيرة، في بيان عنها، أنه تقرر أن يكون أول أيام صرف المعاشات يوم الأحد 3 مايو، على أن يكون الصرف من مكاتب البريد ومنافذ الهيئة القومية للتأمينات، ضمن خطة الحكومة بشأن التيسير على أصحاب المعاشات من أجل ضمان الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، ضمن الإجراءات الاحترازية لانتشار الفيروس الصيني المستجد.

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وجاء تعديل مواعيد صرف المعاشات كالآتي :

– يبدأ يوم الأحد 3 مايو والاثنين 4 مايو، صرف المعاشات للذين يتقاضوا 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف، وسوف يصرف المعاش من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد.

– يوم الثلاثاء 5 مايو والأربعاء 6 مايو، صرف معاشات للذين يقبضوا أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف.

– يوم الخميس 7 مايو والسبت 9 مايو، يبدأ الصرف لأصحاب المعاشات البالغ قيمتها أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه ويبلغ عددهم مليون قائم بالصرف.

– يوم الأحد 10 مايو، يبدأ الصرف لأصحاب المعاشات التي يزيد عن 3000 جنيه وأيضا يصرف لمن تخلفوا عن الصرف خلال الأيام المحددة لهم.

وحسبما ذكرت الوزيرة، لا تزال خدمة صرف المعاشات عبر الصراف الآلي ATM من خلال البطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن يكون ذلك اعتبارا من صباح غدا الجمعة الأول من مايو بدون حد أقصى، إلى جانب أنه من المقرر أن يكون صرف المعاشات المحولة على البنوك والبالغ عددهم ما يزيد عن 1.684 مليون حالة، وذلك بقيمة إجمالية تقارب 4.5 مليار جنيه اعتباراً من أول يوم عمل بالبنوك وهو يوم الأحد 3 مايو.