السيسي يصدر 4 قرارات جديدة بينها “تخصيص أراضي”

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 153 لسنة 2020، على 4 قرارات رئاسية جديدة، كان أولها الموافقة على تخصيص قطعتي أرض بمساحات مختلفة في ناحيتي محافظتي أسوان والفيوم، بهدف استخدامهم كمنفعة عامة وإقامة جبانات للمسلمين.

وأعلنت الجريدة الرسمية، اليوم، عن موافقة رئيس الجمهورية في القرار رقم 154 لسنة 2020 بشأم تخصيص مساحة 20.4 فدان من أراضي الدولة (ملكية خاصة) في ناحية مركز جهينة في محافظة سوهاج، بهدف استخدامها لإقامة مدافن صحية للمخلفات الصلبة.

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كما وافق الرئيس السيسي ضمن القرار رقم 155 لسنة 2020 على إعادة تخصيص مساحات مختلفة من أراضي الدولة (ملكية خاصة) في ناحية المركز السياحي بأبو المخادج في جهة جنوب الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية.

إلى جانب تخصيص 20.2 فدان من أراضي الدولة (المملوكة بشكل خاص) بناء على القرار رقم 156 لسنة 2020، في محافظة الوادي الجديد بهدف استخدامهم لإقامة محطة بحثية.