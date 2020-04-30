“نوعية الهواء” توضح تفاصيل حالة الطقس

أوضحت الإدارة المركزية لنوعية الهواء في وزارة البيئة، أن مستوى جودة الهواء، اليوم، ببها نقاء عالي، موضحة أن مستويات الهواء تقسم إلى 3 أنواع الأول وهو مركز له باللون الأحمر ويشير لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والثاني الأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والثالث الأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

الخميس

– من المتوقع أن يكون مستوى الهواء في القاهرة الكبرى جيد، بينما تساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة، والتي تصل لسيئة، إلى جانب أن مستوى الرؤية في الشبورة المائية تنخفض صباحا، مشيرة إلى أن سرعة الرياح تتراوح من 0.7 متر في الثانية إلى 11.2 متر في الثانية.

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-أوضحت أن بالنسبة للدلتا تكون حالة الهواء متوسطة على شبين الكوم وبلبيس والزقازيق، وسيئة على دمياط وكفرالشيخ والمنصورة والمحلة والبحيرة وكفرالزيات، بينما تساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، فيما تتراوح سرعة الرياح من 0.0 متر في الثانية إلى 9.9 متر في الثانية.

3- وقالت إن حالة الهواء تكون متوسطة في الصعيد خاصة على أسوان والأقصر وقنا وبني سويف والفيوم والمنيا، وجيدة على سوهاج وأسيوط، موضحة أن العوامل الجوية تساعد على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة، فيما تتراوح سرعة الرياح من 2.6 متر في الثانية إلى 8.2 متر في الثانية.

– وبخصوص الساحل الشمالي، فتكون نوعية الهواء سيئة على الإسكندرية ومرسى مطروح، مشيرة إلى أن العوامل الجوية سوف تساهم في تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة، وتتراوح سرعة الرياح من 0.4 متر في الثانية إلى 7.5 متر في الثانية.

– القناة وسيناء فمن المقرر أن تكون حالة الهواء سيئة على بورسعيد، ومتوسطة على الإسماعيلية وشمال سيناء والسويس وجنوب سيناء، بينما تساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلا بسبب التهوية الحرجة، فيما تتراوح سرعة الرياح من 0.1 متر في الثانية إلى 7.7 متر في الثانية.