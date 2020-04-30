“الأطباء”: نحو 90 طبيبا مصاب بالفيروس الصيني.. ونطالب بالتحليل الدوري للعاملين في المجال الطبي

أكدت النقابة العامة لأطباء مصر، ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس الصيني المستجد، وسط الأطباء البشريين، موضحة أن الأعداد وصلت إلى حوالي 90 طبيبا قابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن حوالي 4 أطباء توفوا.

وأضافت النقابة، في بيان عنها، أن النقابة تقدمت بطلب مباشر من أجل إجراء مسح لكل أعضاء الفريق الطبي خلال فترات متباعدة بهدف الاكتشاف المبكر للحالات المصابة وعزلهم، مشيرة إلى أن هناك بعض المديرين حريصيين على الأموال وميزانية التحاليل أكثر من الرؤية الحقيقية للوضع، إلى جانب عدم التحليل معناه نقل عدوى لنحو 20 أو 30 شخص وتكلفة العلاج سوف تكون أعلى بكثير من ميزانية العدوى.

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جدير بالذكر أن حصيلة الإصابات بالفيروس الصيني المستجد بلغت 5268 حالة بينهم 380 حالة وفاة، فيما تماثلت 1335 حالة للتعافي، وذلك بعد مرور 11 أسبوعا على ظهور الفيروس في البلاد.