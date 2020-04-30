الفيروس التاجي المستجد يدخل شمال سيناء

سجلت محافظة شمال سيناء، أول حالة إصابة بالفيروس الصيني المستجد، بعدما كانت المحافظة الوحيدة الخالية من الفيروس.

وبلغت حصيلة الإصابات بالفيروس الصيني المستجد بلغت 5268 حالة بينهم 380 حالة وفاة، فيما تماثلت 1335 حالة للتعافي، وذلك بعد مرور 11 أسبوعا على ظهور الفيروس في البلاد.

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وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت أن مصر بدأت في تجربة حقن المصابين بالفيروس الصيني المستجد، خلال “بلازما المتعافين” من الفيروس بدأت لعلاج الحالات الحرجة، مشيرة إلأى أن ذلك جاء في إطار خطة الدولة لبحث خطط علاجية جديدة في ظل مسابقة العالم لإيجاد علاج فعال للفيروس.

وأضافت الوزيرة، في بيان عنها، أن الفرق المصرية تمتلك الخبرة الكافية في “نقل البلازما”، موضحة أن الوزارة تسعى جاهدة بكافة السبل خلال البحث العلمي للوصول إلى طرق علاجية للمصابين بالفيروس المستجد تكون فعالة.