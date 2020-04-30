التفاصيل كاملة.. عن الحالة الأولى المصابة بفيروس كورونا في شمال سيناء

صرحت بعض المصادر الطبية في مستشفى بئر العبد المركزي القائمة بمنطقة شمال سيناء، أن الحالة المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، والتي تم الإعلان عنها رسمياً اليوم الخميس هي لسيدة تسمى “ف. م” تبلغ من العمر 50 عاماً، وتقيم في حي الزوايدة في منطقة بئر العبد.

وأوضحت المصادر الطبية تفاصيل حالة إصابة السيدة، التي كانت تعاني من البداية من حالة التهاب رئوي شديدة، وكان دائما ما تتردد على بعض من العيادات والمستشفيات القائمة بمدينة الإسماعيلية حتى جرى أخذ عينات من السيدة المصابة ليتم تحليلها معملياً في مستشفى بئر العبد، وقد تم حجز السيدة بالفعل وتم سحب عينة منها، وأكدت التحاليل المعملية إيجابية حالة السيدة بالفيروس.

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واستكملت المصادر تصريحاتها عن الحالة المصابة بفيروس كورونا في سيناء، أنه جرى حجزها في مستشفى بئر العبد المركزي، للخضوع لإجراءات العلاج الطبي اللازم لها تبعاً للبروتوكول المعمول بها في وزارة الصحة والسكان، ومازالت السيدة تعاني من حالة التهاب رئوي حادة، بالإضافة إلى ارتفاع بدرجات الحرارة، فيما تعمل فرق الرصد على متابعة الحالات المخالطة للسيدة خلال الوقت الراهن.

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