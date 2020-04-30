بعد إصابة عميد كلية طب الأسنان بكورونا.. غلق تام للمبنى لمدة 14 يوماً

صرحت المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة الدكتور محمود علم الدين، عن تسجيل إصابة عميد كلية طب الفم والأسنان بفيروس كورونا “كوفيد 19″، وأشار المتحدث إلى أنه قد تم اكتشاف إصابة عميد كلية طب الفم والأسنان بعد ظهور أعراض الإصابة بالفيروس عليه، وقد تأكد إصابته بالفيروس بعد إجراء التحاليل المعملية له التي أظهرت إيجابية إصابة عميد كلية طب الفم والأسنان بفيروس كورونا المستجد.

صرح الدكتور محمود علم الدين، أن لجنة مكافحة العدوى لم تحدد كيفية إصابة عميد كلية طب الفم والأسنان إلى الوقت الراهن خصوصاً أن الأطباء يترددون ويتعاملون من العديد من الأشخاص يومياً، وقامت اللجنة فور ثبوت إيجابية إصابة عميد كلية طب الفم والأسنان بحصر كافة المخالطين له، والذين سجل عددهم 17 من العاملين بالكلية، بالإضافة إلى الأطقم الطبية، وقد تم أخذ مسحة لإجراء فحوصات معملية لهم لفيروس كورونا.

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وأضاف الدكتور محمود علم الدين، أن إدارة جامعة القاهرة قد أعلنت عن قرارها الخاص بإغلاق مبنى كلية طب الفم والأسنان بشكل تام لمدة 14 يوماً، وأشار إلى أن المبنى يحتوي على العديد من المكاتب الإدارية، وبعض العيادات التي تم إيقاف عملها بشكل رسمي منذ بداية تعطيل الدراسة، وأشار إلى أن سائر الخدمات يتم تقديمها من مباني أخرى في الكلية.

وأكد أنه قد تم تطهير كافة أدوار مبنى كلية طب الفم والأسنان بشكل كامل، بما فيها مكتب عميد الكلية، وكذلك مكتب السكرتارية الملحقة، كما تم تطهير قاعة مجلس الكلية، وكافة المكاتب والإدارات الأخرى القائمة في مبنى الكلية، وكذلك تم تطهير العيادات ودورات المياه في جميع الأدوار، والطرقات وجميع السلالم والأسانسير، علي أن تتم عملية التطهير بصفة دائمة ودورية لمدة 14 يوماً.

كما أوضح المتحدث باسم جامعة القاهرة، أنه قد تم الإبلاغ بأسماء المخالطين لعميد كلية طب الفم والأسنان لمستشفيات قصر العيني الذين قد تم أخذ مسحة منهم، في ظل احتمالية إصابة أي من هؤلاء الأشخاص بفيروس كورونا المستجد، ليتم نقل أي منهم إلى مستشفى الفرنساوي التي خصصتها جامعة القاهرة للعزل العاملين في الجامعة في حالة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

أعلنت وكيلة كلية طب الفم والأسنان الدكتورة عزة عز العرب عن التدابير والإجراءات الاحترازية في الكلية، حيث أوضحت أنه قد تم عزل كافة المخالطين لعميد الكلية لمدة 14 يومياً، مع الاهتمام باتخاذ كافة الشروط الاحترازية خلال تواجدهم في العزل تبعاً للإرشادات التي تم توزيعها عليهم، وشدد أن كافة الحالات يتم متابعتها بشكل دقيق للغاية.

وأوضحت الدكتورة عزة عز العرب أن مبنى كلية طب الفم والأسنان، أنه يتم علاج الحالات الطارئة في عيادات الطوارئ توجد في مبنى أخرى مستقل عن كلية طب الفم والأسنان بعيداً عن مبنى الكلية.

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