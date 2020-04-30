عاجل: استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود في انفجار شمال سيناء

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انفجار شمال سيناء
انفجار شمال سيناء

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء.

وأكدت القوات المسلحة استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.​

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إنفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود ، وتؤكد…

Posted by ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ on Thursday, April 30, 2020

 

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