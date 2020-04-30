البحيرة تسجل 9 حالات إصابة جديدة بكورونا من بيهم رضيع وأسرته

أعلنت مصادر طبية في مستشفى العزل الصحي بكفر الدوار، عن خروج 11 حالات من مستشفى العزل، بعد أن تم تحويلهم إلى نزل الشباب، من أجل قضاء فترة زمنية تصل إلى 8 أيام في العزل الصحي، بعد ظهور نتائج المسحات المأخوذة منهم، والتي أثبتت تحولها من إيجابية إلى سلبية للفيروس.

وأضاف المصدر أن مستشفى العزل الصحي بكفر الدوار قد استقبلت اليوم الخميس، 9 حالات إيجابية جديدة، قد إثبت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، محولة من مستشفى الصدر في دمنهور.

Advertisements

وأضافت المصادر الطبية أن كافة المصابين بالفيروس من المخالطين لمصابين سابقين، ومن بين المصابين الجدد أسرة كاملة مكونة من ستة أفراد من مركز الدلنجات وهم، كالتالي، رب الأسرة وزوجته وأمه وأبنائه الـ 3 أحدهم رضيع عمره يبلغ من العمر ٩ أشهر، بالإضافة إلى تسجيل حالتين من كفر الدوار، وحالة واحدة فقط من منطقة أبوحمص.

إقرأ الصحة تسجل 269 إصابة جديدة و12 وفاة بفيروس كورونا