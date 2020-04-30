الحكومة تعلن عن المحلات المستثناة من قرار الحظر خلال رمضان

عقد اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مع المحافظين عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، وقد حضر فعاليات اجتماع اليوم وزير التنمية المحلية، ووزير الدولة للإعلام.

تقدم رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة لجميع المحافظين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأكد رئيس الحكومة خلال اجتماع اليوم أن لقاءه بالمحافظين بهدف التعرف على الموقف على أرض الواقع فيما يخص المستلزمات الطبية، وكافة الخدمات الصحية، بالإضافة لتوفير السلع الغذائية الأساسية داخل السوق التجاري المصري في كافة المحافظات، وموقف التعامل مع كافة مخالفات البناء، والتعرف على إجراءات صرف الدفعة الثانية من منحة رئيس الجمهورية للعمالة الغير منتظمة المتضررة من أزمة فيروس كورونا الراهنة.

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رئيس الوزراء يستعرض موقف المحافظات من مخالفات البناء

استعرض رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات اجتماع اليوم مع المحافظين إجراءات المحافظات في التصدي لمخالفات البناء، وطالب رئيس مجلس الوزراء ألا يقتصر دور المحليات في هدم عمود أو عمودين فقط من المبنى المخالف، وأكد على ضرورة أن يتم تسوية الأرض بالمبنى المخالف في ظل إجراءات المحافظات في التصدي لمخالفات البناء والتعدي على ممتلكات الدولة.

لفت رئيس الحكومة من واقع خبرته الهندسية إن المباني بعد هدم عمود أو عمودين من المبنى المخالف يمكن أن يتم إعادة إصلاحه من جديد، وهذا لا يتم في حالة هدم البناء بالكامل، وشدد على ضرورة استكمال العمل بشكل أقوى في ملف التصدي لمخالفات البناء، والمتابعة الشديدة لإجراءات المحافظات في هذا الملف، والوقوف بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه استغلال تلك الفترة لتحقيق مكاسب ظناً منه أن الدولة منشغلة خلال الوقت الراهن بقضايا أخرى.

إجراءات حظر التجوال في مصر

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى عدم التهاون بشأن فترات حظر التجوال خلال الفترة الراهنة، بالتعاون مع مديري الأمن، ولفت رئيس مجلس الوزراء على أهمية التركيز على فترات قبل الحظر، وأكد أن تقديرات الحكومة قد دلت إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” خلال الفترة السابقة بسبب حالة الزحام التي شهدتها البلاد خلال الفترة قبل حلول شهر رمضان الكريم، والتكدس في الأسواق التجارية مما أدى لزيادة انتشار الفيروس وظهور حالات جديد.

محلات مستثناة من قرار الحظر

وفي ختام فعاليات اجتماع اليوم فقد تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى نقاط هامة تتعلق بقرارات الحظر المطبقة على محلات بيع الحلويات، حيث تقدمت العديد من محلات الحلويات بشكاوى بسبب غلق محلات الحلويات في عدد من المحافظات، وأوضح أن محلات بيع الحلويات تعد ضمن محلات بيع المواد الغذائية التي تعد مستثناة من قرار الحظر خلال شهر رمضان الكريم.

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