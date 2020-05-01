عزل 1000 شخص في الشرقية بعد إصابة 83 حالة بكورونا

بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الخميس، تسجيل 269 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ووفاة 12 حالة جديدة، وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، إن 46 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وأن جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى اليوم، مضيفًا أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و392 حالة وفاة.