عزل 1000 شخص في الشرقية بعد إصابة 83 حالة بكورونا

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عزل نحو ألف مواطن بالإضافة إلى فرض حجرٍ منزلي على المواطنين، وذلك بسبب مخالطتهم لنحو 83 مواطنا مصابين بفيروس كورونا المُستجد “كوفيد – 19″، مع توفير جميع احتياجاتهم من سلعٍ غذائية ومواد تطهير طوال فترة الحجر.
وقال الدكتور ممدوح غراب، في تصريحات صحفية، إن محافظة الشرقية سجلت نحو 83 حالة إصابة بفيروس كورونا، وأنها اتخذت الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة في المناطق المعزولة؛ للحد من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أنه جرى تجهيز نحو ستة أماكن في مختلف أنحاء المحافظة من أجل استخدام هذه الأماكن لتكون مستشفيات عزل، إذا ساءت الأمور.
وأضاف محافظ الشرقية، أنه جرى الانتهاء من تجهيز مبنى تابع لجمعية “الهلال الأحمر”، إضافة إلى تجهيز مدرسة المتفوقين في الزقازيق وعدد من المدن الجامعية، مشددا على رصد نحو 9500 شخص من خارج المحافظة، ومتابعتهم على مدار 14 يومًا داخل المحافظة، وتبين عدم إصابة أيٍ منهم
بالفيروس.
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الخميس، تسجيل 269 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ووفاة 12 حالة جديدة، وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، إن 46 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وأن جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى اليوم، مضيفًا أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و392 حالة وفاة.
وتحدثت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن تجربة حقن المصابين بالفيروس المستجد، خلال “بلازما المتعافين” من الفيروس أنها بدأت لعلاج الحالات الحرجة، مشيرة إلى أن ذلك جاء في إطار خطة الدولة لبحث خطط علاجية جديدة في ظل مسابقة العالم لإيجاد علاج فعال للفيروس المستجد (كوفيد -19).
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