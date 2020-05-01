عاجل.. وفاة وكيل طب قصر العيني متأثرا بإصابته بكورونا

نعى رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب في قصر العيني لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي توفي صباح اليوم الجمعة في مستشفى العبور بجامعة عين شمس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الخشت الخبر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث كتب: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى الصديق الغالي الأستاذ الدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع والبيئة، الذي توفي إلى رحمة الله صباح اليوم في مستشفى العبور بجامعة عين شمس”.

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وكان المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة الدكتور محمود علم الدين، أعلن تسجيل إصابة عميد كلية طب الفم والأسنان بفيروس كورونا “كوفيد 19″، وأشار المتحدث إلى أنه قد تم اكتشاف إصابة عميد كلية طب الفم والأسنان بعد ظهور أعراض الإصابة بالفيروس عليه، وقد تأكد إصابته بالفيروس بعد إجراء التحاليل المعملية له التي أظهرت إيجابية إصابة عميد كلية طب الفم والأسنان بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت إدارة جامعة القاهرة عن قرارها الخاص بإغلاق مبنى كلية طب الفم والأسنان بشكل تام لمدة 14 يوماً، وأشار إلى أن المبنى يحتوي على العديد من المكاتب الإدارية، وبعض العيادات التي تم إيقاف عملها بشكل رسمي منذ بداية تعطيل الدراسة، وأشار إلى أن سائر الخدمات يتم تقديمها من مباني أخرى في الكلية.