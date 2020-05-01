الحكومة تحسم الجدل بشأن عودة حركة الطيران يوم 16 مايو

قال المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، إن ما جرى تداوله بشأن عودة حركة الطيران بشكلٍ طبيعي بدءا من الـ 16 من شهر مايو الحالي، لا أساس له من الصحة، نافيا كل ما جرى تداوله بخصوص هذا الشأن على بعض المواقع الإلكترونية وكذا صفحات التواصل الاجتماعي.

وأضاف المركز الإعلامي، في البيان الخاص بتقرير الشائعات، الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الطيران المدني بخصوص الأنباء التي جرى تداولها بشأن إصدار قرار بعودة حركة الطيران طبيعيًا بدءًا من الـ16 مايو الجاري، وأن الوزارة نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وأوضحت وزارة الطيران المدني أنه لا صحة على الإطلاق لإصدارها أي قرارات تتعلق بعودة حركة الطيران بدءا من الـ16 من شهر مايو الجاري، مُشيرة إلى أن قرار تعليق حركة الطيران سيكون مستمرا، وذلك وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت الطيران المدني أنه لم يصدر عنها أي قرارات بخصوص عودة الطيران، خلال الفترة الحالية، مُشيرة إلى أنه عند اتخاذ أي قرارات جديدة بخصوص هذا الشأن سيجرى الإعلان عنها رسميًا.

وأعلنت الوزارة تسيير نحو 39 رحلة طيران “استثنائية” من أجل إعادة جميع المصريين العالقين في الخارج، وذلك كان بالتنسيق مع وزارتي الهجرة وشؤون المصريين في الخارج والخارجية، مؤكدة أنها تنسق مع جميع الوزارات المعنية من أجل التواصل مع جميع المصريين العالقين في الخارج، والراغبين في العودة إلى وطنهم مصر، وتسهيل مهمة عودتهم.

جاء ذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الخاص بإعادة المصريين العالقين في الخارج، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.