تصل لـ39.. “الأرصاد” تعلن ارتفاع درجات الحرارة غدا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن خبراء الهيئة يتوقعون أن يسود طقس مائل للحرارة خلال فترات النهار، غدا السبت، وأن يكون مائلا للبرودة خلال فترات الليل، مؤكدة تكون شبورة مائية مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح تكون كثيفة على المناطق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية والصحراوية.

وأوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد، هبوب رياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على أن تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد متوقعة أن يكون الطقس حارا خلال فترات النهار، وأن يكون شديد الحرارة نهارا لطيفا ليلا مع رياح معتدلة على جنوب الصعيد.

كما أكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا يكون معتدلا خلال فترات النهار مائلًا للبرودة خلال فترات الليل مع هبوب رياح تكون معتدلة، كما أنها تنشط أحيانا على وسط سيناء.

وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسًا يكون معتدلًا خلال فترات النهار، يكون باردا خلال فترات الليل مع هبوب رياحٍ معتدلة، تنشط على الغرب، فيما تكون حالة الطقس في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائلة للحرارة خلال فترات النهار لطيفة خلال فترات الليلن مع هبوب رياح تكون معتدلة، لكنها سوف تنشط على بعض المناطق.

وعن حالة البحر المتوسط فتكون من خفيفة إلى معتدلة، حيث يبلغ ارتفاع الموج فيه بين متر ومتر ونصف المتر، وتكون الرياح السطحية “شمالية غربية”، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، فيما يبلغ ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف ومترين، وتكون الرياح السطحية “شمالية غربية” أيضا.

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا السبت، على محافظات ومدن مصر:

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