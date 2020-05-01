عاجل .. 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر ووفاة 14 حالة

كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الجمعة عن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك على هامش البيان اليومي الذي يشمل كافة الأعداد الجديدة المتعلقة بذلك الفيروس سواء المصابين أو الوفيات أو حتى المتعافين.

وأكد الدكتور خالد مجاهد مستشار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر قد ارتفع إلى 5895 حالة بعدما تم تسجيل 358 حالة جديدة على مدار اليوم.

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وأشار أيضاً إلى أن جميع المصابين بفيروس كورونا المستجد يخضعون إلى الرعاية الطبية الكاملة في مستشفيات العزل، وذلك بناءً على التوجيهات الصادرة من منظمة الصحة العالمية.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في مصر قد ارتفع إلى 406 حالة، وذلك بعدما تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة اليوم الجمعة مؤكداً في الوقت ذاته أن نسبة 30% من الحالات تتوفى قبل الوصول إلى مستشفيات العزل بسبب تأخر حالتها الصحية.

وأضاف أيضاً أن إجمالي عدد الحالات التي تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية قد وصل إلى 1875 حالة، من ضمنهم 1460 حالة تم شفائها بشكل كامل من فيروس كورونا المستجد وعادت إلى بيوتها بسلام.

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