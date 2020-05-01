وزارة الصحة تنفي رسمياً إجراء تحاليل فيروس كورونا على الأهالي في المنازل

حسمت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الجمعة كل الجدل القائم في الأيام القليلة الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص قيام بعض المندوبين من القطاع الصحي بإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد على الأهالي في المنازل.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي اليوم، أن كل هذه الأخبار التي يتم تداولها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجراء تحليل فيروس كورونا في البيوت، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وأشار أيضاً إلى أن مواطني الشعب المصري يجب عليهم الحذر جيداً من هؤلاء الأشخاص الذين يستخدمون اسم وزارة الصحة والسكان إضافة إلى الشعار الخاص بها، من أجل خداع المواطنين وإجراء تحاليل وهمية لهم مقابل الحصول على الأموال.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن هذه التحاليل وهمية ولا دخل لها على الإطلاق بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، مؤكداً في الوقت ذاته أن هؤلاء الأشخاص لا تربطهم أي صلة تماماً بوزارة الصحة والسكان أو القطاع الطبي في مصر بصفة عامة.

وأضاف أيضاً أن جميع المواطنين يجب عليهم تحري الدقة جيداً بشأن هذه الشائعات من المصادر والجهات الرسمية، من خلال الاضطلاع بصفة دائمة على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

يُذكر أن مصر باتت على مشارف الوصول إلى 6 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعدما تخطى عدد المصابين اليوم الجمعة 5800 حالة مع العلم بأن أعداد المصابين باتت في تزايد مستمر بدرجة كبيرة منذ انطلاقة شهر رمضان الكريم الحالي.

وهو الأمر الذي من المتوقع أن يساهم في عودة مجلس الوزراء المصري لاتخاذ إجراءات مشددة وأكثر صرامة في المرحلة القادمة، من أجل محاولة السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد، حتى لا تصل مصر إلى مرحلة الخطر بأي حال من الأحوال في ظل عدم قدرة النظام الصحي في الدولة على تحمل هذه المرحلة.

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