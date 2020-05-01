عاجل| وزيرة الصحة: علينا التعايش مع كورونا ولدينا أطفال ورضع مصابين.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، في تعليقها على زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر اليوم، والذي وصل لـ 358 حالة “إن الأمر كان متوقعاً”.

وقالت الدكتورة “هالة زايد” في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»: “أصبح من الضروري التعايش مع كورونا، على الجميع معرفة أنه لا يفرق متي سيبدأ الحظر ولكن الأهم كيف يكون السلوك قبل ساعات الحظر”.

Advertisements

وأضافت وزيرة الصحة، “لبدء التعايش مع كورونا وعودة الحياة تدريجياً، وعلى المواطن أن يقدر كيف سيحافظ على نفسه وعلى الآخرين وذلك بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم الإعلان عنها من الكمامات والتباعد الإجتماعي”.

وتابعت “زايد”: “على الجميع، معرفة أن هناك نمط جديد سنعيشه قد يكون أمر مؤقت لحين ظهور لقاح، ولكن خلال تلك المرحلة الانتقالية سلوكيات الناس ستتغير، والإجراءات كلها ستتغير منها سواء في المطارات أوفي الاماكن العامة بدءا من القيام بقياس درجات الحرارة، ووجود المطهرات في كل المكان النوداي والعمل”.

وأضافت “هالة زايد” إلى وجود أعداد من الأطفال المصابين بالفيروس المستجد وذلك لإهمال الإهالي في رعايتهم واتباع الإجراءات الوقائية، وشددت الوزيرة على الجميع الالتزام بالتباعد الإجتماعي واتباع كافة الطرق الوقائية التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة.

وكشفت زايد عن ضرورة الانتباه لكبار السن والحوامل لإنهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، واكدت على استعدادت المنظومة الصحية لإستقبال المزيد من الحالات.

وكشفت وزيرة الصحة على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عودة حملات الصحة العامة التي كانت قد توقفت خلال الأيام الماضية ومنها عودة العمل على قوائم الانتظار، قائلة: «الحياة لن تتوقف على كورونا، الخدمة الصحية ستقدم بكافة أشكالها»، وأهابت في تصريحاتها المواطنين بضرورة التوجه إلى المستشفيات في حالة الإصابة بالتعب وعدم الخوف من الإصابة بالفيروس.