هالة زايد: عدد مصابي كورونا الجمعة نتيجة مسح 6 آلاف مواطن

قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا أمس الجمعة والبالغ 358 جاء نتيجة فحص 6 آلاف مواطن بما يساوي 5% من إجمالي من تم فحصهم.

وناشدت الدكتورة هالة زايد كل من يشك في أعراض إصابته بكورونا التوجه لأقرب مستشفى حميات أو صدر، للتأكد من إصابته من عدمه، وأضافت إلى أن كورونا فيروس ومرض وليس وصمة عار لمن يصاب به.

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وأضافت وزيرة الصحة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” إلى “أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعودة مبادرات الصحة وإنجاز قوائم الانتظار وعدم تعطيلها بالتوازي مع علاج مصابي كورونا”.

وأكدت الدكتورة هالة زايد أن وزارة الصحة بدأت في علاج المصابين بكورونا ببلازما المتعافين، مشيرة إلي أن هناك استجابة كبيرة وسيتم إعلان النتائج قريبا للرأي العام.

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