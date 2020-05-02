بالفيديو.. الصحة العالمية تحذر من تدهور 4 دول عربية بسبب كورونا

صرحت منظمة الصحة العالمية، إنها لا تزال تصنف وباء فيروس كورونا المستجد على أنه حالة طوارئ عامة تثير قلقًا دوليًا.

وقال “مايك رايان” مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذى أذيع علي قناة “إكسترا نيوز”: نشعر بقلق من الانعكاس المحتمل للفيروس على المجتمعات المحلية التي تعاني من صعوبات كثيرة، هذا الأمر يمثل مشكلة بالنسبة إلى المجتمع الدولي”.

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وحذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور الأوضاع الوبائية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة والتي تشهد نزاعات عسكرية مستمرة، بينها 4 بلدان عربية.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت خلال الفترة الماضية عن أن فيروس كورونا انتشر من مختبر تابع لمعهد الفيروسات في مدينة ووهان الصينية والذي يعمل في ظروف المستوى الأعلى من الحماية البيولوجية.

ووجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقادات لاذعة إلى الصين، متهما إياها بتضليل المجتمع الدولي بشأن بدء تفشي الفيروس، رغم أن منظمة الصحة العالمية أكدت مراراً علي شفافية تعامل السلطات الصينية في هذا الموضوع.

وقال ترامب إن هناك أدلة تشير إلى أن فيروس كورونا تكون في معهد الفيروسات بمدينة ووهان، معتبرا أن انتشار الوباء يرجع لفشل الصين في وقفها أو إرادتها في حدوث ذلك.

جاءت تصريحات ترامب على الرغم من أن الاستخبارات الأمريكية أكدت أن هذه السلالة لها أصل طبيعي، بينما نفت الصين مرارا وجود أي صلة بين مختبر ووهان والجائحة.