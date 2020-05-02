تصل لـ15 ساعة.. عدد ساعات صيام اليوم التاسع من رمضان وموعد أول أيام العيد

يوافق اليوم السبت، اليوم التاسع من أيام شهر رمضان المبارك والذي تصل ساعات الصيام فيه إلى نحو 15 ساعة و18 دقيقة، حيث يرفع آذان النغرب في تمام الساعة 6:33 مساءً، وفي الساعة 1:15 صباحا يكون وقت السحور حسب إمسكاية رمضان، على أن تكون الساعة 3:15 صباحا هو موعد الإمساك، وتقام صلاة الفجر في تمام الساعة 3:35 صباحا.

شهر رمضان سيكون 30 يومًا حسب الحسابات الفلكية، التي حددت يوم 24 أبريل الماضي أول أيام شهر رمضان فلكيًا، على أن يكون السبت 23 مايو الجاري هو آخر أيامه، وسيكون نهايته هو أطول أيام الشهر من حيث عدد الصيام لتصل إلى 15 ساعة و51 دقيقة ويرفع آذان المغرب في تمام الساعة 6:47 مساء، بينما كان أول أيامه هو الأقل في عدد ساعات الصيام التي كانت 15 ساعة و3 دقائق، حيث رفع آذان المغرب في تمام الساعة 6:28 مساء.

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ووفقًا للحسابات الفلكية، فإن هلال شهر شوال سيولد مباشرة عقب الاقتران الذي سيحدث في تمام الساعة السادسة والسابعة والدقيقة 39 مساء حسب توقيت القاهرة، في يوم الجمعة 29 رمضان 1441 هجريا والذي سيوافق يوم الجمعة 22 مايو وهو يوم الرؤية.

وفلكيًا سيكون السبت 23 مايو المتمم لشهر رمضان المبارك، على أن يكون الأحد 24 مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أن الحسابات قالت أن الهلال الجديد لن يكون ولد يوم الرؤية عند غروب شمس يوم الجمعة 22 مايو في مدينة القاهرة، ومثلها أغلب المدن الإسلامية، حيث يغرب الهلال الجديد في محافظات مصر عدا القاهرة قبل غروب شمس نفس اليوم بمدد تتراوح بين 9 حتى 12 دقيقة، بينما القاهرة ستكون مثل مدينة مكة المكرمة سيغرب القمر قبل غروب الشمس حينها بنحو 11 دقيقة، أما القمر فسيغرب في مدن إسلامية أخرى قبل غروب الشمس بمدد تبدأ من دقيقة حتى 16 دقيقة.

وكانت أمانة الفتوى التابعة لدار الإفتاء المصرية أوضحت حكم المسلم الذي يصوم طيلة أيام شهر رمضان الكريم، ولكن في مقابل ذلك لا يؤدي الصلاة المفروضة عليه من الله سبحانه وتعالى سواء في الشهور العادية أو خاصة في شهر رمضان الفضيل، وقالت إن الإنسان المسلم لا يجب أن يترك الصلاة في أي وقت من الأوقات سواء خلال شهر رمضان الكريم أو حتى خلال الشهور الأخرى من السنة.