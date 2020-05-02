الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس: انتظروا حتى 23 يونيو

حذر الدكتور محمود شاهين، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس حتى 20 يونيو المقبل، حيث إن التقلبات الجوية بين الفصول ستكون موجودة حتى ذلك التاريخ، ويظهر خلالها الفارق بين درجات الحراة في ساعات الليل والنهار والتي تصل إلى 15 درجة مئوية.
وتشهد الـ48 ساعة المقبلة استقرارا نسبيا، على أن تعود درجات الحرارة في الأسبوع المقبل، كما تستمر الشبورة المائية والرياح المثيرة والشوائب العالقة، مع فارق أن الرياح لن تكون مؤثرة، وناشد رئيس هيئة الأرصاد الجوية بألا يخففوا ملابسهم في فصل الربيع مع الالتزام بتعليمات الهيئة وكذلك الإدارة العامة للمرور بشأن السرعة على الطرق السريعة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت أن خبراء الهيئة يتوقعون أن يسود طقس مائل للحرارة خلال فترات النهار، اليوم السبت، وأن يكون مائلا للبرودة خلال فترات الليل، مؤكدة تكون شبورة مائية مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح تكون كثيفة على المناطق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية والصحراوية.