بـ”النماذج الرياضية”.. “التنبؤ بالفيضان” ينفي توقع هطول الأمطار على مصر

أكد مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، أن مصر لن تشهد هطول أمطار حسب النماذج الرياضية، مشيرة إلى حالة الأمطار على دول منابع نهر النيل حسب مؤشرات ونتائج النماذج الرياضية، والتي جاءت على النحو التالي:

يوم الجمعة:

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أمطار تتراوح بين 3 لـ 30 مللمي تصف بأنها من خفيفة إلى متوسطة تشهدها الهضبة الإثيوبية، في ظل توقع بهطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على منطقة المستنقعات تتراوح بين 3 إلى 15 مللمي، والبحيرات الاستوائية تشهد أمطارا خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 3 إلى 25 مللمي.

يوم السبت:

أمطار تتراوح بين 3 إلى 25 مللمي تصنف بأنها من خفيفة إلى متوسطة تشهدها هضبة أثيوبيا، في ظل توقع بهطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على منطقة المستنقعات تتراوح بين 3 إلى 20 مللمي، والبحيرات الاستوائية تشهد أمطارا خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 3 إلى 20 مللمي.

يوم الأحد:

أمطار تتراوح بين 5 إلى 30 مللمي تصنف بأنها من خفيفة إلى متوسطة تشهدها الهضبة الأثيوبية، في ظل توقع بهطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على منطقة المستنقعات تتراوح بين 3 إلى 25 مللمي، والبحيرات الاستوائية تشهد أمطارا خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 5 إلى 20 مللمي.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية،استقرار درجات الحرارة في الـ48 ساعة المقبلة استقرارا نسبيا، على أن تعود درجات الحرارة في الأسبوع المقبل، كما تستمر الشبورة المائية والرياح المثيرة والشوائب العالقة، مع فارق أن الرياح لن تكون مؤثرة، وناشد رئيس هيئة الأرصاد الجوية بألا يخففوا ملابسهم في فصل الربيع مع الالتزام بتعليمات الهيئة وكذلك الإدارة العامة للمرور بشأن السرعة على الطرق السريعة.

وأعلنت أن خبراء الهيئة يتوقعون أن يسود طقس مائل للحرارة خلال فترات النهار، اليوم السبت، وأن يكون مائلا للبرودة خلال فترات الليل، مؤكدة تكون شبورة مائية مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح تكون كثيفة على المناطق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية والصحراوية، وحذرت من تخفيف الملابس حتى 20 يونيو المقبل، حيث إن التقلبات الجوية بين الفصول ستكون موجودة حتى ذلك التاريخ، ويظهر خلالها الفارق بين درجات الحراة في ساعات الليل والنهار والتي تصل إلى 15 درجة مئوية.