كيف ينظم القانون الإجازات في الأعياد والمناسبات الرسمية؟

قانون الإجازات في الأعياد والمناسبات الرسمية، موجود في قانون العمل وهو القانون رقم 12 لسنة 2003، ونص هذه القانون على طريق تنظيم الإجازات فقد أكد أن للعامل حقًا لكي يحصل على هذه الإجازات بأجرٍ كامل، ويكون لصاحبٍ العمل تشغيل العامل في المقابل، خلال هذه الأيام، إذا اقتضت الظروف ذلك، مع تعويضه ماديا.

“للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 يوما في السنة”.. هو ما نصت عليه المادة 52 من القانون، ويكون لصاحب العمل في هذه الحالة تشغيل العامل خلال هذه الأيام، وذلك إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي المقابل يستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي أجره.

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يضع القانون تعريفاتٍ محددة، وينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ومن هذه التعريفات هي “العامل”، بأنه كل شخص طبيعي حيث يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل، وتحت إدارته أو إشرافه، موضحا أن صاحب العمل هو كل شخصٍ طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر.

يشار إلى أن يوم الأول من مايو يوافق الاحتفال بعيد العمال في كل عام، وهو يعد إجازة رسمية ويكون وفقًا للقرار الصادر من مجلس الوزراء، والذي أُقر اليوم السبت الموافق 2 مايو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، ويكون ذلك في جميع الوزارات والمصالح الحكومية إضافة إلى الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وكذا قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال.