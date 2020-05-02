“ريمديسيفير” أحدث العقارات التجريبية ضد كورونا تنتظره مصر.. تعرف على نتائجه

يتوفر دواء “ريمديسيفير” (Remdesivir) من خلال عددد من العبوات في مصر في القريب العاجل، وذلك من أجل البدء في استخدامه في التجارب الإكلينيكية التي تجرى لعلج المرض النتاتج عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، حسب تصريح الدكتور علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر.

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، للإعلان عن إصدار موافقة طارئة لاستخدام دواء “ريمديسيفير”، للعلاج من (كوفيد -19)، وضلك بعدما نجح في اختصار وقت التعافي وفقًا لنتائج التجارب التي أجريت عليه، جعلت الدكتور أنتوني فوسي، الأخصائي الأمريكي في علم المناعة، يصفه بـ”خطوة أولى مهمة جدا” في علاج “كوفيد -19″، متوقعًأ الموافقة عليه بسرعة كبيرة من قِبل إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية، وأعلنت شركة Gilead Sciences تعهدها بإمداد كافي للمرضى بالفيروس في أنحاء العالم.

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شركة Gilead Sciences هي التي طورت عقار رمديسيفير في العام 2015 من أجل العلاج من مرض الإيبولا، ولكنه فشل كعلاج فعّال لها، وخاض الطباء تجربة إمكانية أن يكون فعالا مع مرض كوفيد -19، حسب تصريح بيتر بيتس، المفوض المساعد السابق لإدارة الأغذية والأدوية، وعليه أجريت تجارب سريرية على أكثر من 1000 شخص يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، أظهرت النتائج تحسنهم بنسبة 31%، حسب المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، بالإضافة إلى تعافي 4 ـ 10% من المرضى الذين يعانون من إعياء شديد.

الغثيان والفشل التنفسي الحاد، من الأثار السلبية التي يخلفها عقار ريمديسيفير، حيث شهد كذلك نحو 7% من المرضى ارتفاع ملحوظ في إنزيمات الكبد، حسب دراسة نشرتها شركة Gilead Sciences.

يعتبر الخبراء أن عقار ريمديسيفير دليلًا جيدًا، فيه احتمالية تمهيد الطريق من أجل انتاج علاجات أفضل، فهو في النهاية مجرد عقار ولا يمكن التعامل معه على أنه معجزة فهو مازال عقارا تجريبيا، وتعهدت شركة Gilead Sciences، بالتبره بنحو 1.5 مليون جرعة من الدواء إلى المستشفيات حسب تصريح الرئيس التنفيذي للشركة دانييل أوداي، وسيكون تعامل الشركة مع الحكومة وكذلك أنظمة الرعاية الصحية في مختلف دول العالم من أجل ضمن وصوله إلى الحكومات في المستقبل.