“الإفتاء” تنفي التصريح المتداول للمفتي عن مسلسل الاختيار

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن ما جرى تداوله على بعض المواقع الإلكترونية من تصريح لفضيلة المفتي الدكتور شوقي علام بشأن مسلسل “الاختيار”، لا أساس له من الصحة. وقال الدار، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه ما قيل بشأن مسلسل الاختيار منسوب للدكتور شوقي علام وإنه لم يقل أن المسلسل بمثابة جهاد ومن لم يشاهده آثم شرعًا. وأكدت دار الإفتاء، عدم صحة هذه التصريحات وكذلك الصورة المتداولة، مضيفة: “هذه الصورة مفبركة وغير صحيحة.. بعض الحسابات التي تنتمي إلى أفكار المتطرفين تنشرها”، مشيرةإلى أنفضيلة المفتي لم يصدر عنه هذا التصريح وكذلك الموقع المذكور لم ينشر هذا الأمر.

مسلسل “الاختيار” من بطولة الفنان أمير كرارة من إخراج بيتر ميمي و تأليف باهر دويدار، يذاع على شبكة قنواتON، يشير إلى حياة الشهيد المقدم أركان حرب أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103، والذي استشهد في الهجوم الإرهابى في سيناء، يوم 7 يوليو 2017.

وتعمل دار الإفتاء المصرية على الرد على كل مايشاع، كما تخصص ركنا للفتاوى المتعلقة بشهر رمضان المبارك، وتجيب على التسؤلات.

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