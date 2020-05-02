شبورة على القاهرة وتلوث متوسط.. تعرف على حالة جودة الهواء اليوم السبت

أصدرت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، اليوم السبت، بيانا أعلنت فيه تفاصيل حالة جودة الهواء على محافظات الجمهورية.

يعبر عن نوعية جودة الهواء باستخدام ثلاثة ألوان لكل واحد مهم دلالة، فاللون الأحمر يرمز إلى مستوى نقاء منخفض تتراوح نسبته من 0 إلى 3.3، بينما الأخضر يرمو إلى مستوى نقاء مرتفع تتراوح نسبته من 5.5 إلى 10، أما الأصفر فيرمز إلى مستوى نقاء متوسط تتراوح نسبته من 3.4 إلى 5.4

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وعن حالة جودة الهواء اليوم السبت فنوضحها في التقرير التالي موزعة على 5 أقسام تشمل محافظات الجمهورية وهي:

ـ القاهرة الكبرى

حالة الهواء تصنف بأنها جيدة على وسط وجنوب القاهرة الكبرى، ووتصنف أنها متوسطة على أنحاء شمال وشرق وغرب القاهرة الكبرى، وتتسبب التهوية الحرجة في تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا، كما أن الرؤية في الشبورة المائية تنخفض صباحًا

وسرعة الرياح تتراوح من بين 1.4 متر في الثانية لـ 9.7 متر في الثانية.

ـ الدلتا

تصنف حالة الهواء بأنها سيئة على محافظة كفرالشيخ، ولكنها متوسطة على (شبين الكوم، ودمياط، والمنصورة، والزقازيق، وبلبيس، والمحلة، والبحيرة، وكفرالزيات)، وتتسبب التهوية الحرجة التي تصنف بأنها سيئة إلى تركيز الملوثات وخاصة في الليل.

وسرعة الرياح تترواح من بين 0.5 متر في الثانية لـ 8 أمتار في الثانية.

ـ الصعيد

تصنف حالة الهواء بأنها متوسطة وذلك على محافظات (المنيا، وقنا، والأقصر، وأسوان)، وجيدة على محافظات (بني سويف، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج)، وتتسبب التهوية الحرجة التي تصنف بأنها سيئة إلى تركيز الملوثات وخاصة في الليل.

وسرعة الرياح تتراوح من 0.1 متر في الثانية لـ 9.6 متر في الثانية.

ـ الساحل الشمالي

تصنف حالة الهواء بأنها متوسطة على الإسكندرية بينما تصنف بأنها جيدة على مرسى مطروح، وتتسبب التهوية الحرجة التي تصنف بأنها سيئة على تشتيت الملوثات في النهار وتركيزها ليلًا.

وسرعة الرياح تتراوح من بين 0.7 متر في الثانية لـ 7.4 متر في الثانية.

ـ القناة وسيناء

تصنف حالة الهواء بأنها متوسطة على محافظات (الإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وبورسعيد، وجنوب سيناء)، وتتسبب التهوية الحرجة التي تصنف بأنها سيئة إلى تركيز الملوثات وخاصة في الليل.

وسرعة الرياح تتراوح من بين 0.5 متر في الثانية لـ 9.2 متر في الثانية.