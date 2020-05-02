زيادة الأعداد طبيعي والأهم سلوك المواطنين.. تصريحات وزيرة الصحة حول كورونا

سجلت مصر أمس أعلى زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بتسجيل 358 حالة جديدة في يوم واحد، ليصل العدد الإجمالي لمن تم تسجيلهم مصابين إلى 5895 حالة.

وتحدثت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن آخر التطورات في مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب مساء أمس الجمعة، وننشر مجموعة من تصريحاتها التي شملت المستجدات من الأبحاث وسبب ارتفاع الإصابات وغيرها من التوضيحات.

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– أجريت أبحاث على استخدام البلازما في علاج فيروس كورونا، حيث ستعمم التجربة في حال اثبات نجاحها.

– استجابة حالتان حرجتان لطريقة العلاج بالبلازما.

– حجزت مصر جزء من علاج جلياد، وستدفع منظمة الصحة العالمية أول مجموعة من العلاج تصل إلى مصر.

– قوائم الانتظار سوف تعود من جديدة بأمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تعود كل الحملات الصحية والكشف البكر عن الأمراض المزمنة للعمل بداية من الأسبوع المقبل.

– طريقتان لإجراء الفحص، الأولى هى الاتصال بالخط الساخن 105، والثانية هي التوجه إلى أحد مستشفيات الحميات لإجراء كشف.

– عدد كبير من الحالت المصابة تتوفى قبل وصولها لمستشفى العزل.

– يتعامل البعض مع كورونا على أنها وصمة لذا يخاف الجهر بما يعانيه من أعراض الفيروس.

– زيادة الإصابات يعود لسلوك المواطنين وعدم اتباع الإرشادات المعلنة من قبل الحكومة.

– قبل بداية شهر رمضان بنحو أسبوعين نسبة الإقبال على الأسواق كانت قد قلت نحو 40%، لكن المواطنين نزلوا إلى السواق دون مراعاة الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها.

– قيمت المنظومة الصحية خارج مصر بشكل إيجابي.

– 17 مستشفى للعزل الصحي تم تشغيلهم حتى الآن.

– رئيس الوزراء خاطب بضرورة قيام مستشفيات الصدر والحميات بكافة الإجراءات للتعامل مع الحالات المصابة بكورونا وعزلهم صحيا.

ـ العالم سوف يتعايش مع فيروس كورونا جتى تظهر أدوية أو لقاح.

– زيادة الأعدد حاليا أمر طبيعي ومتوقع.

– لا توجد مشكلة في خروج الناس إلى الأسواق والمولات، ولكن يجب تعديل السلوكيات وارتداء الماسكات، والحفاظ على المسافات الآمنة في الزحام.

– نمط جديد سوف نعيشه، ومن الممكن أن يكون بشكل مؤقت حتى تظهر أدوية وتطعيمات للفيروس، حتى في الإجراءات التي ستتم في المطارات والأماكن العامة.

– قياس مستمر لدرجات الحرارة، ومطهرات في الأماكن العامة كالأندية ومراكز الشباب.

– الأهم من توقيت الحظر هو سلوكيات المواطنين قبل ساعة الحظر.

– أطفال صغيرة (رضع) مصابين بفيروس كورونا متواجدين في المستشفيات بسبب إهمال أهاليهم في إجرءات الوقاية.

– أكثر من 85% من الحالات المسابة لا تظهر عليهم أعراض الفيروس، وأكثر من 5 حالات ولادة موجودة في مستشفيات الحظر الصحي.

– 27% لـ30% من المصابين بكورونا يتوفون قبل وصولهم المستشفى.

– 31% من المصابين يتوفون في أول 4 أيام من وصولهم مستشفى العزل.

– 100% من الحالات المصابة بكورونا بشكل بسيط خارج مصر يعزلون صحيا في المنازل.