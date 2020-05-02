رسمياً .. وزارة الصحة تعلن تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 حالات

أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم السبت عن آخر تطورات تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، من خلال الكشف عن أعداد المصابين الجديدة إضافة إلى أعداد الوفيات وأيضاً أعداد المتعافين الذين غادروا مستشفيات العزل.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في بيان رسمي، أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في مصر قد وصل إلى 1522 حالة، وذلك من أصل 1970 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.

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وأشار أيضاً إلى أن جميع المتعافين من فيروس كورونا المستجد قد غادروا بسلام مستشفيات العزل وعادوا إلى منازلهم من أجل ممارسة حياتهم الطبيعية من جديد، موضحاً في الوقت ذاته عدم تجدد إصابة أي حالة سبق وأن تعافت من ذلك المرض الخطير حتى الآن.

وأكد الدكتور خالد مجاهد في البيان أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر قد ارتفع ووصل إلى 6193 حالة، بعدما تم تسجيل 298 حالة جديدة على مدار اليوم السبت، حيث تلقى جميع الحالات الرعاية الطبية الكاملة في مستشفيات العزل بناءً على تعليمات منظمة الصحة العالمية.

وشدد أيضاً على أن اليوم السبت قد شهد تسجيل 9 حالات وفاة جديدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية بسبب فيروس كورونا المستجد، وبالتالي ارتفع إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا في مصر إلى 415 حالة وفاة.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد في البيان أن جميع العاملين في القطاع الصحي في مصر يعملون جاهداً من أجل محاولة السيطرة على انتشار فيروس كورونا إضافة إلى علاج المصابين في مستشفيات العزل، مؤكداً في الوقت ذاته عدم اكتشاف أي حالات جديدة سوى التي يتم الكشف عنها بصفة يومية عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

وفي ختام البيان طالب المواطنين بضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان خلال الفترة الماضية من أجل تفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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