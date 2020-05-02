إذاعة القرآن الكريم تكشف كواليس نقل صلاة العشاء والتراويح حتى نهاية رمضان

كشفت إذاعة القرآن الكريم اليوم السبت بصفة رسمية عن كواليس نقل صلاة العشاء إضافة إلى صلاة التراويح عبر الراديو، وذلك انطلاقاً من يوم غداً الأحد حتى نهاية شهر رمضان الكريم الحالي بصفتها البديل الوحيد بعد تعليق الصلوات بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور حسن مدني رئيس شبكة القرآن الكريم خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت أن صلاة العشاء إضافة إلى صلاة التراويح سوف يتم بثها عبر الهواء مباشرة من خلال إذاعة القرآن الكريم عبر الراديو بداية من يوم غداً الأحد حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

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وأشار أيضاً إلى أن الصلاة سوف تتم من مسجد عمرو بن العاص بدون حضور المصلين، حيث يكتفي فقط مقيم الصلاة وقارئ القرآن بالتواجد في داخل المسجد بجانب اثنين من العمال، على أن يتم تغيير مقيم الصلاة بصفة يومية ويتم الكشف كل يوم عن القارئ الجديد الذي تختاره وزارة الأوقاف.

وشدد الدكتور حسن مدني في حديثه على أن مقيم صلاة العشاء إضافة إلى صلاة التراويح يوم غداً الأحد سوف يكون هو الدكتور أحمد نعنيع، وهو قاري القرآن الكريم المعروف في إذاعة القرآن الكريم.

وأضاف أيضاً أن صلاة التراويح سوف تكون عبارة عن 8 ركعات، ثم تليها 3 ركعات أخرى شفع ووتر، ويسبقها بدون أدنى شك 4 ركعات لصلاة العشاء.

وحرص الدكتور حسن مدني في تصريحاته على توجيه الشكر إلى كافة مؤسسات الدولة المصرية على تعاونها فيما بينها من أجل نقل صلاة العشاء إضافة إلى صلاة التراويح إلى كافة المواطنين في المنازل في ظل هذه الظروف العصيبة التي تشهد انتشار فيروس كورونا في البلاد مثلما هو الحال في جميع أنحاء العالم حالياً.

يُذكر أن قرار بث صلاة العشاء إضافة إلى صلاة التراويح عبر الراديو من خلال إذاعة القرآن الكريم قد جاء بعد التنسيق بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام، إضافة إلى شبكة القرآن الكريم وأيضاً وزارة الاتصالات، حيث أسفر ذلك التعاون عن ذلك القرار المبهج.

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