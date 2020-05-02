زلزال بقوة 6.3 بمقياس ريختر يضرب محافظتي الجيزة والقاهرة اليوم

هزة أرضية خفيفة شعر بها عدد من سكان محافظتي القاهرة الجيزة، في تمام الساعة الثالثة إلا عشرة عصرًا.

وأوضح أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة ما شعر به السكان وتداوله الكثيرين على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بقوله إن جزيرة كريت شرق البحر المتوسط هي مصدر الزلزال، وأن الزلزال وصلت قوته إلى 6.3 بمقياس ريختر، لذا شعر به عدد من السكان، لافتًا إلى أن الزلزال سيكون له توابع.

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وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت اليوم السبت، هزة أرضية على بُعد 200 كم شمال مدينة مرسى مطروح، جاءت من إحدى جزر كريت، في تمام الساعة 2:51 مساءًا بالتوقيت المحلى، ووصلت قوة الهزة إلى 6.2 درجة على مقياس ريختر.

ونفى الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد بحوث الفلك، وقوع أي خسائر أو إصابات جراء الهزة الأرضية.