القاهرة تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر

أوضح مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان اليوم السبت أن العاصمة المصرية القاهرة تعتبر أكثر محافظة على الإطلاق قد سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد مقارنة ببقية محافظات الجمهورية الأخرى.

وأكد المصدر أن محافظة القاهرة فقط قد تم تسجيل فيها 1135 حالة حتى صباح يوم الخميس الماضي، وهو الرقم الأعلى بدون أدنى شك بعكس بقية محافظات الجمهورية في ظل التكدس السكاني والزحام فيها وخاصة على مستوى المناطق الشعبية المأهولة بالسكان.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن محافظة الجيزة تأتي في المرتبة الثانية مباشرة خلف محافظة القاهرة، نظراً إلى التكدس السكاني بها هي الأخرى مثل العاصمة، حيث تم تسجيل 593 إصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة الجيزة حتى يوم الخميس الماضي أيضاً.

وشدد المصدر على أن محافظة الإسكندرية تأتي في المرتبة الثالثة بالرغم من كونها محافظة ساحلية، إلا أنها تعتبر من أكثر المناطق المأهولة بالسكان إضافة إلى الزائرين لها من كافة المحافظات الأخرى، حيث سجلت محافظة الإسكندرية حتى صباح يوم الخميس الماضي 373 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أيضاً أن محافظة دمياط باتت تحتل المرتبة الرابعة مباشرة في صباح يوم الخميس السابق، حيث تم تسجيل فيها 325 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، على أن تتوزع بقية أرقام المصابين على جميع المحافظات الأخرى بشكل متساوي لدرجة كبيرة.

وأوضح المصدر أن محافظة شمال سيناء تعتبر هي الوحيدة التي لم يتم اكتشاف فيها سوى حالة وحيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد حتى هذه اللحظة، علماً بأن هذه الحالة قد تم اكتشافها منذ أيام قليلة بعد أن كانت المحافظة خالية تماماً من الإصابة على مدار الأشهر الماضية.

يُذكر أن مصر قد تخطت اليوم السبت حاجز 6 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما تخطى حاجز الوفيات 400 حالة وفاة، أما عدد المتعافين إضافة إلى الحالات التي تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية قد تخطى حاجز 1900 حالة، ويجب الإشارة إلى أن ذلك الفيروس لم يتم اكتشاف أي علاج له حتى هذه اللحظة.

إقرأ أيضاً: رسمياً .. وزارة الصحة تعلن تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 حالات