مصادر تكشف خطة وزارة الصحة للتعامل مع تزايد أعداد إصابات كورونا في مصر

أوضح مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان عن الخطة الجديدة التي أعدتها الوزارة، من أجل التعامل مع المرحلة القادمة المتوقع أن تشهد ارتفاع ملحوظ في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد المصدر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان طالبت في المقام الأول بضرورة توسيع قاعدة مستشفيات العزل في مصر خلال المرحلة القادمة، حتى يكون النظام الصحي قادراً على استيعاب كافة الأعداد الجديدة من المصابين ولا يتعرض إلى الانهيار بأي حال من الأحوال.

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وأشار أيضاً إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على تجهيز المستشفيات وتحويلها إلى مستشفيات عزل لعلاج مصابي فيروس كورونا، بل إن وزارة الصحة والسكان سوف تعمل بالتنسيق مع الحكومة المصرية على تحويل المدن الجامعية إضافة إلى العديد من الفنادق وأيضاً حتى بعض الأندية لكي تكون كلها مستشفيات عزل قادرة على استقبال المصابين بالفيروس القاتل.

وشدد المصدر على أن وزارة الصحة والسكان بدأت بالفعل في تطبيق جزء كبير من هذه الخطة الجديدة منذ يوم الخميس الماضي، موضحاً في الوقت ذاته أن الخطة تشمل أيضاً نقل جميع الحالات التي لا تعاني من أعراض فيروس كورونا أو حتى الحالات التي تعاني من أعراض بسيطة إلى المدن الجامعية والفنادق، فيما تبقى الحالات التي تعاني من أعراض قوية في مستشفيات العزل الأساسية.

وأضاف أيضاً أن وزارة الصحة والسكان تتعامل مع جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد سواء التي تعاني من أعراض أو التي لا تعاني من أعراض بنفس الجدية، من خلال توفير العلاج المناسب لها حتى يتم شفاؤها بشكل كامل من المرض.

وأوضح المصدر أن وزارة الصحة والسكان تعمل أيضاً بناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد على تطوير جميع مستشفيات العزل الأساسية التي تستقبل الحالات الخطيرة أو الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما لا تزال قضية العزل المنزلي لبعض الحالات محلاً للنقاش حتى هذه اللحظة دون التوصل إلى قرار نهائي بشأن ذلك الملف.

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